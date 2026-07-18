Friss hírek :: 2026. július 18. 15:16 ::

A közbiztonság nem most lett tarthatatlan Budapesten - válasz az elanyátlanodott ballib polgármesterek képmutatására

Felháborító és teljesen érthetetlen, hogy a főváros közbiztonságának katasztrofális hiányosságait miért csak most ismerték fel a belső-pesti balliberális polgármesterek - írja közleményében Balog Csaba, a Mi Hazánk Mozgalom budapesti elnöke. Mint ismeretes, Pikó András, Niedermüller Péter, Baranyi Krisztina és Soproni Tamás közös nyilatkozatban fordultak a kormányhoz a mostanra kialakult, tarthatatlan állapotok miatt és Balog szerint - bár a helyzetértékelésük többnyire reális - a többéves késlekedésre nincs elfogadható magyarázat. Alább a folytatás.

A fővárosi közbiztonság már húsz éve folyamatosan romlik, és ezt minden budapesti lakos a saját bőrén tapasztalja. A korábbi kormányok sem tettek meg mindent a rend fenntartásáért, amit egyértelműen bizonyít, hogy a rendőrség állománya az évek során legalább 30 százalékkal csökkent, miközben az utánpótlás biztosításával sem törődtek kellőképpen.

Érthetetlen, hogy azok a kerületi vezetők, akiknek a pártjai mára szinte teljesen eltűntek a politikai süllyesztőben, miért éppen most ébredtek fel. Budapest belső kerületeiben régóta léteznek olyan utcák, terek és „no-go zónák”, amelyeket a polgároknak a saját biztonságuk érdekében jobb elkerülniük. Az önkormányzatok évek óta kénytelenek nagy összegű együttműködési megállapodásokat kötni a rendőrkapitányságokkal, átvállalva az állam által elégtelenül ellátott feladatokat.

Felmerül a kérdés: ha a helyzet valóban vállalhatatlan, a kerületek és a főváros vezetői miért fogadják el évről évre szó nélkül a rendőrség közbiztonsági beszámolóit? Miért nem emelik fel a szavukat a kormány közbiztonsági feladatainak elégtelen ellátása miatt? Ez a kettős beszéd teljesen hiteltelenné teszi a mostani reakciójukat.

A Mi Hazánk Mozgalom számára a közbiztonság kérdése már nyolc éve kiemelten fontos. Mi nem most kezdtünk el foglalkozni ezzel az évről évre súlyosbodó problémával. Nemcsak a Fidesz–KDNP-t, hanem a Tisza Párt többségével működő kormányt is határozottan felszólítjuk: haladéktalanul tegyenek meg mindent Budapest és az egész ország valódi közbiztonságának helyreállításáért!