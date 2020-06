Anyaország :: 2020. június 13. 08:48 ::

Tanárrugdosással érvelt vizsgázás közben az iskolaőrség mellett egy rosszcsont

Megtámadta tanárát egy diák kedden Hajdúhadházon egy olyan iskolában, amelyet az iskolaőri programban való részvételre javasolnak. A hajdúhadházi rendőrkapitányság közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nyomozást indított a fiatalkorú férfi ellen. A 15 éves, hetedik osztályos diák magántanulóként vizsgázott a helyi Bocskai István általános iskolában - írja a Magyar Nemzet.

A magatartási problémái miatt magántanulói státusban levő fiú az írásbeli vizsga ideje alatt elővette a telefonját, folyamatosan nyomkodta, a vizsgát felügyelő pedagógus többszöri kérésére sem tette el. Amikor a tanár el akarta venni a vizsgán egyébként a tiltás ellenére használt mobilt, a diák kétszer megrúgta a jobb felkarján, majd a teste jobb oldalán. Ezután székkel támadt rá a pedagógusra, aki kimenekült az osztályteremből. A támadást végignézte a diák szintén a teremben tartózkodó édesanyja is, aki nem avatkozott közbe; a diákot végül egy másik tanárnő nyugtatta meg.



Talán csak a népszerű amerikai "sport" ihlette meg (illusztráció)

A bántalmazott tanár szerencsére nem szenvedett komolyabb sérüléseket, és magánindítványt terjesztett be. A rendőrök az iskolában elfogták a 15 éves gyanúsítottat, és gondviselője, valamint egy kirendelt védő jelenlétében kezdték meg kihallgatását, a törvény értelmében pedig elrendelték pszichiátriai vizsgálatát is. A Bocskaiban nem ez volt az első ilyen eset, magatartási problémákkal küszködő diákok esetében indult már eljárás rongálás, garázdaság, egyéb vagyon elleni és garázda jellegű bűncselekmények, illetve szabálysértések miatt. A rendőrség bűnmegelőzési tanácsadói és az iskolarendőr több esetben is adott már tájékoztatást a törvénysértő viselkedés megszüntetéséről a diákoknak és a szülőknek is. A problémás tanulókkal foglalkozó iskolát jelölték az állandó iskolaőrrel ellátott intézmények programjába is. A gyanúsított egyébként a támadást követően folytatta a vizsgát, melyet telefonos puskázás nélkül is közepes eredménnyel teljesített.

A tanár bántalmazója 2015 márciusában a hajdúsági kistérség egy másik iskolájában, Tégláson követett már el egy hasonló jellegű bűncselekményt. Akkor egy tanítónőt támadott meg, de felmentették, a jogsértés elkövetésekor ugyanis még nem töltötte be 14. életévét. A fiú 2016-ban került Hajdúhadházra, ahol beilleszkedési és tanulási zavarai, magatartási problémái, agresszivitása miatt a legkezelhetetlenebb tanulók közé tartozik, és mivel csak egy-két tanárral hajlandó együttműködni, ezért a tanulóközösség érdekeit figyelembe véve 2018-ban magántanulói státusba került.