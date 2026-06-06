Extra, Tudomány és technika :: 2026. június 6. 12:46 ::

"Roma kultúrából" tartott bemutatót egy kínai humanoid robot

Egy kínai nyilvános bemutatón egy humanoid robot harcművészeti mozdulat közben hasba rúgott egy közelben álló kisgyermeket. A közösségi médiában terjedő felvételen a kék parókát viselő, feltételezhetően Unitree G1 típusú robot látható, amint egy köríves rúgás során eltalálja a mellette álló gyermeket.

A rúgás után a kisgyermek fájdalmában előrehajolt, de a helyi sajtó beszámolói szerint nem szenvedett súlyos sérülést.

Az eset Kína Hszincsiang régiójában történt, és rövid idő alatt jelentős visszhangot váltott ki az interneten. A bemutató célja eredetileg a humanoid robot mozgásképességeinek látványos demonstrálása lehetett, ám az incidens inkább arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen technológiák nyilvános szerepeltetésénél mennyire fontos a megfelelő távolság és a nézők biztonságos elválasztása a bemutatótértől.

A fejlett humanoid robotok ma már egyre összetettebb mozdulatsorok végrehajtására képesek, beleértve sportos, táncos vagy harcművészeti elemeket is.

Éppen ezért a szakértők szerint különösen fontos, hogy az ilyen bemutatókon világos biztonsági protokollok legyenek érvényben. Egy robot mozgása akkor is kockázatot jelenthet, ha nem önálló döntés eredménye, hanem előre programozott vagy távolról irányított mozdulatról van szó.

Nem ez az első eset, amikor egy humanoid robot sérülést okozott nyilvános bemutatón.

Az év elején szintén egy Unitree G1 robot került a hírekbe, miután elvesztette az egyensúlyát és elesett. A földre került gép irányíthatatlan mozdulatai közben eltalált egy közelben álló férfit, aki orrsérülést szenvedett. Az újabb incidens ezért nemcsak különös balesetként, hanem figyelmeztetésként is értelmezhető: a látványos technológiai demonstrációk nem helyettesíthetik a gondos kockázatkezelést - írja a Mandiner.