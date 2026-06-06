Friss hírek :: 2026. június 6. 14:28 ::

Szabadeséstornyokat gyártó osztrák vállalkozó is életét vesztette egy isztriai repülőgép-szerencsétlenségben

Ismert osztrák vállalkozó is életét vesztette abban a repülőgép-szerencsétlenségben, amely csütörtök délelőtt történt a horvátországi Isztriában, Medulin közelében - írta szombaton a Vecernji List című horvát napilap.

A Pula megyei ügyészség közlése szerint a balesetben négy osztrák állampolgár halt meg. Az áldozatok 48, 58, 40 és 65 évesek voltak. A horvát sajtó szerint a Beechcraft G36 Bonanza típusú kisrepülőgép Ausztriából indult Isztria felé, és a medulini sportrepülőtéren készült leszállni, amikor Campanoz térségében, néhány száz méterre a leszállóhelytől lezuhant.

Osztrák lapértesülések szerint az áldozatok között van Walter Pondorfer, a Funtime nevű vállalat alapítója. A cég vidámparki attrakciók, köztük nagy szabadeséstornyok gyártásával vált ismertté, és a világ több lunaparkja számára készített berendezéseket.

A Jutarnji List című zágrábi napilapnak nyilatkozó helyi pilóta szerint a gép már a medulini sportrepülőtér közelében járt, amikor a Kastijun hulladéklerakó térsége fölött spirálmanőverbe kezdett, majd a földbe csapódott. A lap által megszólaltatott pilóta azt mondta, nem tudja, mi okozhatta a balesetet, mert a gépet vezető pilótát tapasztaltnak ismerte.

A horvát sajtóban ismertetett repülési adatok szerint a kisrepülőgép a becsapódás előtt magasságot és sebességet veszített. Mintegy két és fél perccel a zuhanás előtt körülbelül 600 méteren repült, majd hirtelen 300 méter körüli magasságra süllyedt. A pilóta ezután még megpróbálta megemelni a repülőgépet, de az ismét gyorsan veszített magasságából és sebességéből, majd eltűnt a radarról.

Alana Vukic, a horvát légi, tengeri és vasúti baleseteket vizsgáló ügynökség vezetője közölte: a hatóságok 11 óra 20 perckor kaptak hivatalos értesítést a szerencsétlenségről. A vizsgálatban az osztrák hatóságokkal is együttműködnek, az első jelentés harminc napon belül várható.

A kisrepülőgépen nem volt a nagyobb repülőgépeken megszokott feketedoboz, ezért a vizsgálók más adatokból próbálják rekonstruálni a történteket. Egyebek mellett GPS- és navigációs adatokat, radar- és ADS-B-jeleket, esetleges fedélzeti digitális információkat, szemtanúi vallomásokat, valamint a roncsokat elemzik.

(MTI)