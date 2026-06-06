Anyaország, Publicisztika :: 2026. június 6. 13:01 ::

A vendégmunkásstop "kiskapui"

Mint ismert, a Tisza-kormány tegnap bejelentette, hogy megszüntetik a vendégmunkások beáramlását. Mivel korábban sokan mondtak már sokfélét, úgy voltam vele, az lesz a biztos, ami a Magyar Közlönyben megjelenik. Nos, ez is gyorsan megtörtént, és ami ott megjelenik, az elvileg nem hagy kétséget a kormány szándékát illetően.



(Forrás: Monza Car Wash)

A legfontosabb részt idézem:

„A Kormány felülvizsgálta azoknak a harmadik országoknak a körét, amelyek állampolgárai számára vendégmunkás-tartózkodási engedélyt vagy foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyt lehet kiállítani. A felülvizsgálat eredményeképpen a vendégmunkások tömeges beáramlásának visszaszorítása, valamint a magyar munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése érdekében vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel harmadik ország állampolgára nem foglalkoztatható. Foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyre a korábban hatályos szabályozással megegyező harmadik országok állampolgárai jogosultak.”

Látszólag itt egy ellentmondás fedezhető fel, és nem egyértelmű, mit jelent a vendégmunkás-tartózkodási engedély, és mit a foglalkoztatási célú tartózkodási engedély. Ezt igyekszem rendbe tenni az alábbiakban közérthető formában.

Az úgynevezett vendégmunkás-tartózkodási engedélyt a kiemelt állami beruházások esetében osztogatták, és a munkaerő-kölcsönző cégek segítségével így hozták be a Fidesz-kormány alatt a harmadik országbeli vendégmunkásokat Magyarországra a különböző nagy multicégek számára. Ilyen kiemelt állami beruházásból meglehetősen sok volt, a debreceni akkumulátorgyár vagy a szegedi BYD is ebbe a kategóriába tartozik.

De természetesen korábban sem csak vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel lehetett munkát vállalni egy vendégmunkásnak Magyarországon, ott volt a foglalkoztatási célú tartózkodási engedély, amely két évre szólt. A Magyar Közlöny soraiból az derül ki, hogy az megmarad a „korábbi hatályos szabályozással” megegyező módon. Ez például vonatkozik a Fülöp-szigetekről érkező munkavállalókra is, és mivel Magyarországon a vendégmunkások között döntő arányt jelenítenek meg a filippínó vendégmunkások, ez nem elhanyagolható kitétel.

De mit kell tudni még a foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyről? A kormány szerint a munkaerő-kölcsönzők is ki lesznek iktatva, ami egyébként helyes és üdvözlendő is. De ez a foglalkoztatási célú engedélyeket olyan értelemben nem érinti, hogy ezeket egyénileg lehet benyújtani. És miért olyan elképzelhetetlen, hogy a vendégmunkásokat kibocsátó országokban (például a Fülöp-szigeteken) az őket toborzó cégek szépen elmagyarázzák nekik, hogyan kell egyénileg benyújtani a kérelmet a foglalkoztatási célú engedély iránt? Szerintem ez nem elképzelhetetlen. S maga a kérelem sem egy túl bonyolult, megugorhatatlan feladat.

Azt még korai lenne megmondani, ezzel fognak-e élni tömegével, vagy van-e terve erre a kormánynak, ez a következő hetekben, hónapokban fog kiderülni.

Mindenesetre azt bizton ki lehet jelenten, hogy teljes tiltás nem történt, szigorítás igen, elrejtve benne ezekkel a kiskapukkal, amelyekről a nagyobb nyilvánosság valószínűleg nem értesülne hiszen a kormány kommunikációja is szépen, gondosan elrejti ezt. Mi viszont résen leszünk, az biztos.

Lantos János - Kuruc.info