Külföld :: 2026. június 6. 06:54 ::

Félévente kell beadni Dél-Afrikában HIV elleni vakcinát

A Dél-afrikai Köztársaságban elindították pénteken a HIV-vírus ellen félévente beadandó oltás, a Lenakapavir országos programját.

Cyril Ramaphosa elnök üdvözölte a HIV elleni küzdelemben áttörést jelentő programot, és összehasonlította a 26 évvel ezelőtti helyzettel, amikor az AIDS-betegség a vele diagnosztizált millióknak gyakorlatilag halálos ítéletet jelentett. "Ma újabb döntő lépést teszünk annak érdekében, hogy a HIV-mentes generáció valósággá váljon" - mondta az elnök. A Mpumalanga tartománybeli Secundában megtartott ünnepélyes programindító jelentős mérföldkő Dél-Afrika azon törekvéseiben, hogy visszaszorítsa az új fertőzéseket, és végső soron felszámolja a HIV-vírus terjedését mint közegészségügyi fenyegetést.

A Lenakapavir egy új, hatását hosszan kifejtő antiretrovirális gyógyszer, amely nagyobb diszkréciót, kényelmet és a jobb terápiás együttműködés lehetőségét biztosítja a használóknak, különösen azoknak, akiknek nehézséget jelent a napi tablettaszedés vagy a gyakori klinikalátogatás. Bár nem szünteti meg a HIV-fertőzést, megakadályozza a vírus szaporodását a szervezetben, ezáltal a betegség nem fejlődik AIDS-cé, és a fertőzött ember életkilátásai jelentősen megnőnek.

A félévente alkalmazandó HIV-injekció várhatóan bővíti a HIV-megelőzés lehetőségeit, és javítja a kezelés elvégezhetőségét, különösen a legsérülékenyebb csoportoknál, nevezetesen a serdülőlányoknál, a fiatal nőknél, a szexmunkásoknál, valamint a homoszexuális férfiaknál.

Ramaphosa szerint az ország célja, hogy a következő három évben hazai és nemzetközi stratégiai partnerekkel együttműködve gyorsan kiterjessze a megelőzési programokat. Ebben a kezdeti fázisban a hatásukat hosszan kifejtő injekciókat több mint 360 állami egészségügyi intézményben osztják szét a nagy terhelésű körzetekben, és csaknem 450 ezer, különösen veszélyeztetett pácienst céloznak meg vele.

Több afrikai országban már megkezdték, vagy tervezik elindítani a Lenakapavir-programot, így egyebek mellett Kenyában, Mozambikban, Nigériában, Ugandában, Zambiában és Zimbabvéban.

Dél-Afrika jelenleg a világ legjobban HIV-fertőzött országa. Közel nyolc millió ember él a vírussal, és több mint hat millióan részesülnek antiretrovirális kezelésben.

(MTI)