Friss hírek :: 2026. június 6. 11:28 ::

Egymillió doboz cigarettát és több tonna dohányt foglaltak le a fináncok

Egy összetett figyelési akció során "illegális cigarettában utazó" bűnbandára csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) június 1-én - közölte a szervezet szombaton az MTI-vel.

Közleményükben azt írták, olyan bűnelkövetői csoportot számoltak fel, amelynek tagjai közel 3 milliárd forint értékű dohányterméket szántak a hazai feketepiacra.

A pénzügyi nyomozók huzamosabb ideig tartó felderítési munkával azonosították a konspiratív módszerekkel, professzionálisan működő szervezethez köthető elkövetőket, a jogellenes termékek tárolására szolgáló objektumokat és az árumozgatásra igénybe vett járműveket - olvasható a tájékoztatóban.

Mint írták, az akció során két férfit az illegális cigaretta járműbe történő pakolása közben értek tetten, míg társukat, egy ukrán állampolgárt az illegális szállítmánnyal megrakodott kamion sofőrjeként azonosítottak.

Összesen kilenc Pest vármegyei helyszínen, főként bérelt raktárakban, illetve kamionparkolóban veszteglő teherautóknál, 100 bűnügyi szakember és járőrök részvételével, valamint a MERKUR Speciális Bevetési Egység bevonásával zajlottak az intézkedések.

A közlemény szerint a pénzügyi nyomozók egymillió doboz cigarettát és 2,5 tonna finomra vágott fogyasztási dohányt foglaltak le, valamint 100 raklapra halmozott, több millió doboz cigaretta előállításához elegendő füstszűrő rúd és cigarettapapír is előkerült.

A három férfit különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága nyomozói, majd őrizetbe vételükről határoztak. Mindhárom elkövető letartóztatását június 4-én elrendelte a bíróság - közölték.

(MTI)