Anyaország :: 2026. június 6. 08:12 ::

Idén harminc fürdő csatlakozott a Suli a strandon programhoz

Idén országosan 30 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Suli a strandon akcióhoz, amelyben június 8. és 19. között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. Az akcióban az osztályok részére különböző mértékű kedvezményeket biztosítanak a diákbelépők árából - közölte a szervezet az MTI-vel.

A program célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő pár hetet. Így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén, többek között matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákra adnak javaslatot.

A tagfürdők szabadon dönthetnek arról, milyen módon vesznek részt a programban, szervezik meg a saját strandsulijukat.

A Budapest Gyógyfürdői (BGYH) Zrt. idén is részt vesz a programban, öt helyszínen hirdették meg a lehetőséget az iskolák számára: ezek a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő és Székely Éva Uszoda, a Palatinus Gyógy-, Hullám- és Strandfürdő, a Paskál Gyógy- és Strandfürdő, a Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő, valamint a Római Strandfürdő.

Az országos programhoz csatlakozott fürdők teljes listája ezen az oldalon található.

Magyarországon a természetes vizek strandjait nem számítva közel 220 gyógy- és élményfürdő működik.

(MTI)