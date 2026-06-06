Külföld, Zsidóbűnözés :: 2026. június 6. 13:52 ::

"Tévedésből" lőtt ki egy libanoni katonákat szállító járművet a világ legerkölcsösebb hadserege

Az izraeli kormány bejelentette, hogy a hadsereg tévedésből intézett halálos támadást Dél-Libanonban egy arra haladó, a libanoni hadsereg tagjai szállító gépjármű ellen, hangsúlyozva, hogy a célpont a Hezbollah síita mozgalom volt.

Az izraeli hadsereg a Kfar Tebnit település melletti, három halálos áldozattal járó támadást azzal indokolta, hogy az autó "gyanúsan mozgott" a harci zónának számító környéken, amely az izraeli egységek szerint a Hezbollah egyik műveleti területe.





The strike killed a brigadier general, a captain, and another soldier, according to the Lebanese Armed Forces.



The IDF… The IDF confirms that it struck a vehicle belonging to the Lebanese army in southern Lebanon this morning, saying it was traveling in an active combat zone.The strike killed a brigadier general, a captain, and another soldier, according to the Lebanese Armed Forces.The IDF… https://t.co/cYyao1sgv0 June 6, 2026

"A művelet a Hezbollah és nem a libanoni hadsereg ellen irányult" - szögezték le a közleményben, hozzátéve, hogy az ügyben vizsgálatot indítanak és "levonják a megfelelő következtetéseket".

Joseph Aoun libanoni elnök elítélte a támadást, amelyet a libanoni szuverenitás és a nemzetközi jog megsértésének nevezett, illetve felszólította a nemzetközi közösséget, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy véget érjenek az atrocitások.

Izrael az éjszaka folyamán, valamint szombatra virradóra több csapást is intézett dél-libanoni térségek, köztük Nabatíje, Türosz és Bint Dzsubejl ellen. Az NNA libanoni hírügynökség úgy tudja, a legsúlyosabb támadások Szidónt és környékét érték, ahonnan hat halálos áldozatról és négy sebesültről is tudni.

Jóllehet a libanoni hadsereg nem vesz részt az Irán-barát Hezbollah és az izraeli fegyveres erők között az iráni háború nyomán kitörő összecsapásokban, az utóbbi hónapokban többször vált izraeli célponttá.

(MTI)

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