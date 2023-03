Anyaország :: 2023. március 7. 13:39 ::

A kormány "békepárti javaslatáról" vitáztak, Mi Hazánk: Ukrajnában nagyhatalmi háború zajlik

A béke fontosságát hangsúlyozta Ukrajnában a kormány, valamint a nagyobbik kormánypárt képviselője kedden, a kormánypártok által az orosz-ukrán háború egyéves évfordulója kapcsán beterjesztett határozati javaslat országgyűlési vitájában.

KKM: ki kell maradni a konfliktusból

Sztáray Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) államtitkára leszögezte: a kormány elítéli Oroszország katonai agresszióját Ukrajna ellen, és kiáll utóbbi ország szuverenitása mellett. Szólt ugyanakkor arról is, hogy Magyarországnak ki kell maradnia a konfliktusból. "Az emberéletek megmentése a legfontosabb, ezért békére szólítunk fel" - mondta. Szólt arról is, hogy a halálos fegyverek folytatódó szállítása Ukrajna számára nem segíti elő sem a tűzszünetet, sem a békés rendezést. Arra mutatott rá, hogy az orosz-ukrán háború megváltoztatta a transzatlanti és az európai biztonsági helyzetet, hatása hosszú távú. A NATO és a kollektív védelem előtérbe került, különösen a keleti szárnyon fekvő országok számára fontos a védelem erősítése - mutatott rá.

Szólt a háború gazdasági hatásairól is, az élelmezési bizonytalanságról, az inflációról, de a hatalmas humanitárius válságról is. Kijelentette: Magyarország támogatta Ukrajna uniós tagjelölti státuszát, de nem tudta támogatni az ottani EU-misszió létrehozását - Magyarország tartózkodott a szavazásnál -, mivel az további eszkalációt okozna - mondta.

Az új ukrán kisebbségi törvénnyel és a magyarellenes diszkriminatív lépésekre emlékezve kiemelte: az uniós tagság felé vezető út hosszú. Utalt a külgazdasági és külügyminiszter szavaira, aki szerint minél több jogot vesznek el a magyar közösségtől, Magyarországnak annál nehezebb lesz meghoznia az Ukrajnát támogató döntéseket. Hangsúlyozta: támogatták, hogy a Velencei Bizottság készítsen véleményt az ukrajnai kisebbségi törvényről.

Magyarország érdeke, hogy a NATO kimaradjon a konfliktusból. Emlékeztetett: korábban már döntöttek, hogy Ukrajna a NATO tagja lehet, mint fogalmazott, a NATO és Ukrajna kapcsolatok kilátásairól szóló spekulációk a háború alatt elvonhatják a figyelmet Ukrajna támogatásáról.

Leszögezte azt is: a magyar társadalom nem akar háborút, ezért a kormány is a béke érdekében lép fel és a humanitárius segítségnyújtásra helyezi a hangsúlyt. Beszélt a karitatív segítségnyújtásról, a segélyszállítmányokról, a menekülteknek nyújtott támogatásról.

Kiemelte: Magyarország az ukrán gabona világkereskedelmét is segíti.

Fidesz: a magyar képviselők felelősségéről szól a békepárti határozat

Zsigmond Barna Pál (Fidesz) szintén azt hangsúlyozta, hogy pártja fenntartások nélkül elítéli Oroszország agresszióját és kitartóan támogatja Ukrajnát szavakban és tettekben is. Szerinte, ha a béke tábora nem győzi le a háborúpárti erőket, könnyen európaivá válhat a konfliktus. "Minket, magyar képviselőket is felelősség terhel, erről szól a békepárti határozat" - mondta. Kijelentette: a szankciók meggyengítik az európai gazdaságot és nyomorba döntik az európai embereket, így kevésbé tud segíteni az ukránokon. Ennek ellenére az ország a legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre. Elmondta: szövetségeseiket is arra kérik, hogy a békét segítsék elő. Emellett az ország a kárpátaljai magyarság mellett is kiáll.

A háború tönkretette Ukrajnát, Oroszország a brutális támadásával minden határt átlépett, de a háborúnak vannak előzményei, Oroszország biztonsági igényei, valamint a 2014 óta Ukrajna területén zajló harcok. Ha utóbbi kapcsán a felek betartották volna a minszki megállapodást és lett volna politikai erő a betartatásukra, akkor ma nem lenne háború - mondta.

A szankciókról azt mondta: azok szerinte hatástalanok, nagyobb áldozatokat követel a szankcionálótól. Szerinte "a brüsszeli bürokrácia egy párhuzamos valóságban él". Eközben egekben az energiaárak, Oroszország azonban más országoknak is el tudja adni a gázt. Európa eközben a maradék érdekérvényesítési képességét is elveszíti, zavaros ideológiáktól és "áljóemberkedésektől" vezérelve kockáztat mindent. Beszámolt arról is, hogy a nyilatkozat kiáll az ország NATO-tagsága mellett, de szólt az ukrajnai kisebbségi jogok biztosításának fontosságáról is.

DK: csak akkor lesz béke, ha véget ér az orosz agresszió

Arató Gergely (DK) kiemelte: csak akkor lesz béke Ukrajnában, ha véget ér az orosz agresszió. Közölte: egyetértés van abban, hogy békét szeretnének Ukrajnában, de a tartós és igazságos békének egyetlen alapfeltétele van, az, hogy Oroszország hagyjon fel az agresszióval és vonuljon ki az ukrán területekről. A világ országainak többsége ugyanígy gondolja, csak akkor lesz béke, ha véget ér az orosz agresszió - mondta.

Úgy vélte, a szövetségeseinkre kell támaszkodni, Magyarország biztonságát a NATO- és EU-tagság garantálja. Amikor a kormány gyengíti a szövetségi együttműködést, Magyarország biztonságát veszélyezteti és a nemzeti érdekkel ellentétesen cselekszik - jelentette ki. Hozzátette: a Svédország és Finnország NATO-tagságával kapcsolatos kétségek fenntartása csak az orosz érdekek kiszolgálásáról szól, magyar nemzeti érdek nem kötődik hozzá.

Felvetette: miért szolgálná a kárpátaljai magyarok érdekét, hogy rossz viszonyban legyen Magyarország Ukrajnával?

Arató Gergely kitért rá: a kormány a hozzájárulását adta az uniós szankciókhoz, minden egyes szankciót támogatott, és amit a kormány állít a szankciók hatásáról, nem igaz. Érdekes, hogy a háború csak Magyarországon okoz ilyen nagy inflációt, más országban nem - mondta. Hozzátette: nem szankciós, nem háborús, hanem "orbáni infláció" van Magyarországon. Hangsúlyozta: határozat helyett azokkal a veszélyekkel kellene foglalkozni, amelyek valóban fenyegetik a magyarokat, ilyen a drasztikus drágulás.

Mi Hazánk: béke és azonnali tűzszünet kell!

Toroczkai László, a Mi Hazánk vezérszónoka azt mondta: Ukrajnában nagyhatalmi háború zajlik, ütközik egymással az amerikai és az orosz érdek. A háború elszenvedői az Ukrajnában élő népek, az ukránok, az oroszok és a kárpátaljai magyarok. Számunkra ők a legfontosabbak - jegyezte meg.

Úgy látta, akár a balliberális oldal, akár a Fidesz "kőkeményen" függ egyik vagy másik nagyhatalomtól. A kormánypártok hosszú évek óta üzletelnek az oroszokkal, ezek között vannak olyanok, amelyeket lehet támogatni, például Paks2-t - mondta. Ugyanakkor azzal nem tudnak egyetérteni, hogy a gázszerződéseket titkosítják. Emellett a kormánypártok rendszeresen hűségesküt tesznek az atlantisták előtt - jegyezte meg. Kitért arra: Orbán Viktor miniszterelnök minden alkalommal megszavazza a brüsszeli szankciókat, amelyeket egyébként jogosan lehet kritizálni.

Azzal egyetértett, hogy ne csak ne szállítson fegyvereket Magyarország, hanem az országon keresztül se szállítsanak fegyvereket. Az osztrák semlegesség lehet a példa - mondta.

Választ várt egyúttal a kormánytól a szlovák védelmi miniszter nyilatkozatáról, miszerint az ukrán katonák kiképzése Magyarországon zajlik. Ha ez igaz, az óriási botrány - fogalmazott.

A balliberális pártokról azt mondta, a dollárokat úgy kapták, mint kitartottak a gazdáiktól, és nyugodt szívvel lehet őket az amerikai atlantista szerveződések ügynökeinek tekinteni.

Békét, azonnali tűzszünetet szorgalmazott, és sürgette a kárpátaljai magyarság melletti határozottabb kiállást, mert mire vége lesz a háborúnak, egy sem marad.

