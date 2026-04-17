2026. április 17. 09:43

Hatályon kívül helyezte a halálos ítéletet a mianmari elnök

Min Aung Hlaing mianmari államfő pénteken elrendelte minden halálos ítélet hatályon kívül helyezését; ez az egyik első hivatalos intézkedése azóta, hogy öt évvel a puccs után nemrég elnökké választották. /Bővített hír./

"A halálra ítélt személyek büntetését életfogytiglani börtönbüntetésre változtatják" - közölte a 69 éves extábornok.

Emberi jogi aktivisták szerint a 2021-ben hatalomra került katonai junta több évtizedes szünet után újraindította a hatalom ellen fellépők kivégzését. Az ENSZ szerint a következő évben több mint 130 embert ítéltek halálra, de a pontos számokat nehéz megállapítani a polgárháború sújtotta országban, ahol átláthatatlan az igazságszolgáltatási rendszer működése.

A pénteki intézkedést szélesebb körű amnesztia keretében jelentették be a mianmari újév alkalmából; több mint 4 300 embert kell szabadon engedni, köztük mintegy 180 külföldi állampolgárt. Emellett minden 40 év alatti büntetést egy hatodával csökkenteni kell.

Csökkentették az ország legismertebb politikai foglyának számító, Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Kji börtönbüntetését is. Az ország egykori vezetőjének ügyvédje azt mondta, a 80 éves, korábban 27 év börtönre ítélt Aung Szan Szú Kji büntetését is hatodával mérsékelték. A 2021-es puccsal eltávolított Aung Szan Szú Kjit csalás és korrupció miatt ítélték el, a vádakat azonban a volt vezető szövetségesei politikailag motiváltnak nevezték.

Az MRTV mianmari állami média egyúttal arról adott hírt, hogy amnesztiában részesült az ország 2018-ban elnökké választott, a 2021-es puccs idején elmozdított és bebörtönzött államfője, Vin Mjint is, akit a hatalomátvétel után arra hivatkozva ítéltek el, hogy a 2020-as választási kampányban uszítást követett el, és megszegte a koronavírus-járvány idején érvényben lévő járványügyi előírásokat.

Min Aung Hlaingot a múlt héten iktatták be az elnöki posztra, ami a rezsim bírálói szerint nem más, mint a katonai diktatúra meghosszabbítása civil álruhában.

(MTI)