Anyaország :: 2026. április 17. 08:47 ::

Vizsgálóbizottságokat állítana fel, a mentelmi jogokat eltörölné a Mi Hazánk

Ma lesz az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő hárompárti tárgyalás az Országházban. A Mi Hazánk fontosnak tartja, hogy a szakbizottságok mellett vizsgálóbizottságok is alakuljanak főként a korrupció elszámoltatása érdekében. Szükségesnek tartjuk pl. az MNB-vagyon eltüntetését vizsgáló bizottság létrehozását (mivel egy évnyi nyomozás ellenére még gyanúsított sincs), valamint a túlárazott honvédségi beszerzéseket vizsgáló bizottság megalakítását, mely Ruszin-Szendi Romulusz milliárdos szolgálati villájának felelőseit is meg kellene állapítania.



Pénzszórásban szövetségesek, kampányban ellenfelek - Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök és Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt honvédelmi miniszter (fotó: Szalay-Bobrovniczky Kristóf / Fb)

Javasoljuk továbbá a mentelmi jog eltörlését, az egy háztartásban (vagyonközösségben) élő közeli hozzátartozók titkosított vagyonnyilatkozatának nyilvánosságra hozatalát visszamenőlegesen is, a házelnöki bírságolási jogkör megszüntetését, valamint a képviselők kettős állampolgárságának nyilvánosságra hozatalát, melyek a Mi Hazánk Mozgalom régi követelései - írja Facebook-oldalán Novák Előd.