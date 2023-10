Anyaország :: 2023. október 13. 09:01 ::

Orbán: "Itt nincsenek migránsok. Zéró."

Orbán Viktor interjút adott péntek reggel a Kossuth Rádió Jó Reggelt Magyarország! című műsorában. A miniszterelnököt először az Izraelben zajló fegyveres konfliktusról kérdezték.



Orbán Viktor elmondta: annak tükrében is lehet értékelni a történeket, hogy Magyarország és Izrael szövetségesek, de szerinte érdemesebb az emberi szempontokat nézni.

– A terrorizmus az elfogadhatatlan [...] Ezek olyan brutális dolgok, amelyektől az ember egyszerűen megrendül – mondta a Hamász terrortámadásáról. "A második gondolata mindig az az embernek: adjunk hálát a Jóistennek, hogy békében élhetünk" – tette hozzá, megjegyezve, hogy egy ilyen terrortámadás után még inkább meg kell védeni a magyarok biztonságát.

Ezután azzal folytatta, hogy Magyarország mindig is a terrorizmus ellen lépett fel a nemzetközi politikában, akkor is, "ha ez valahol Afganisztánban", vagy akkor is, ha a "Gázai övezet területén" történt. Megjegyezte azt is: a legfontosabb most az, hogy minden magyart kihozzanak Izraelből, aki el akarja hagyni az országot.

– Azért is adjunk hálát, hogy egyelőre nincs tudomásunk magyar áldozatról. [...] Egyelőre úgy tűnik, hogy mi nem vesztettünk el senkit.

Orbán Viktor azt is hozzátette, hogy a konfliktust lokalizálni kell. Most ugyan háború van, de ez a háború a terrorizmus ellen zajlik, nincs államközi háború. Veszélyt, nagy bajt az jelentene, ha egy arab-izraeli háború is kitörne, az destabilizálná a térséget, és Magyarországon is érezhető lenne.

Mint mondta, a magyar diplomácia feladata az, hogy elismerje Izrael önvédelmi jogát, és deeszkalációs politikát folytasson.

A kormányfő azt is elárulta, hogyan lehetne megakadályozni, hogy ne legyen államok közötti háború. Szerinte emlékeztetni kell magunkat arra, hogy "éppen kezdtek jól alakulni a dolgok". Itt Donald Trumpra gondolt, szerinte sokat javult az arab-izraeli kapcsolatrendszer az ő elnökségének idején. Nem tudja, most mi történhetett, ki állhat a támadások hátterében.

Kijelentette, hogy magyarországnak nincs titkosszolgálati információja arról, hogy mi okozta ezt a támadást.

Leszögezte, szimpátiatüntetések vannak a terroristák mellett egész Európában, azonban Magyarországon erre nem lesz lehetőség, mert ezek a demonstrációk a terrorizmus melegágyai, nem fogjuk engedélyezni ezeket. Azonban Nyugat-Európában sokan helyeslik ezeket az akciókat. Szerinte a Nyugat Európába befogadott "menekültek" között a Hamász szimpatizánsai is ott vannak.

– Adjunk hálát a Jóistennek, hogy 2015-ben helyén volt az eszünk, meg a szívünk is. És megépítettük mind a kerítést, mind a jogi korlátokat – mondta a migráció elleni lépésekről.

Ezután mindenkit megnyugtatott: Magyarországon Európa egyik legnagyobb létszámú zsidó közössége él, és nem lehet megengedni, hogy akármilyen vallású emberek veszélyben érezzék magukat Magyarországon, bár kiemelte, hogy a veszélyek korában élünk, de az életünk biztonságának szintje nem csökkenhet.

– A veszélyek korában is meg kell védenie a magyar államnak a polgárait – fogalmazott.

Itt nincsenek migránsok...

A miniszterelnököt ezután kérdezték a migrációs paktumról, és a migrációt érintő uniós tárgyalásokról.

– Minden tiszteletem mellett azt kell mondjam, hogy vakok – mondta Orbán Viktor a brüsszeli politikusokról. Szerinte olyan szabályokat alkotnak az Unió központjában, amelyek értelmében be kellene engedni a "fegyveres migránsokat" Magyarországra.

"Mi a jóban akarunk osztozni, nem a rosszban [...] Most nem jó dolgot, hanem rossz dolgot állítanak elő azzal, hogy a migránsokat beengedik" – mondta, hozzátéve, hogy a szétosztási rendszer szerinte további ösztönzést jelentene a migrációnak. Elmondása szerint az Unió tervének értelmében egy tízezres befogadóképességű "migránsgettót" kellene felépítenie Magyarországnak is, ami elfogadhatatlan.

Mint mondta, a bevándorlók a magyar határon is "átszivárognak" ugyan, de "ha nem tartanánk őket féken, akkor százezres nagyságrendben érkeznének Európába".

Egyetlen modell működik, az a magyar [...] Itt nincsenek migránsok. Zéró. És nem is lesznek.

Ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy a külföldi (görög, olasz, francia) modellek nem tudták megfelelően kezelni a migrációt. Szerinte azonban ezt a magyar modellt veszélyezteti most az Unió "jogi erőszakkal".

