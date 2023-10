Anyaország :: 2023. október 17. 11:34 ::

Megalakult a Stop WHO Tanács

Dúró Dóra, az Országgyűlés mi hazánkos alelnökének kezdeményezésére megalakult a Stop WHO Tanács. A szervezet célja, hogy a civil közösségekben is felhívja a figyelmet a WHO tervére, amelynek megvalósulása beláthatatlan következményekkel jár a magyar emberek életére nézve - közölte a Mi Hazánk.

A WHO, azaz az Egészségügyi Világszervezet azon törekvéséről van szó, miszerint a pandémiaszerződés és a hozzá kapcsolódó dokumentumok keretében a Big Pharma által finanszírozott globális szervezet jogosultságot szerez arra, hogy bármilyen diktatórikus döntést meghozzon, amit a magyar hatóságoknak kötelezően végre kell hajtaniuk, legyen az járványra való hivatkozással egy kényszeroltási program, vagy bármilyen más olyan lezárás, amely az emberek szabadságjogait is durva mértékben korlátozza.

A Stop WHO Tanács tagjai különböző, a témához kapcsolódó szakterületekről gyűltek össze azért, hogy tapasztalataikkal hozzájárulva minél több szempontból hívják fel a figyelmet a WHO tervére. Dúró Dóra a Stop WHO Tanács munkájának koordinálására Szakács Árpádot kérte fel. Az országosan ismert médiaszemélyiség, kommunikációs szakember a Covid-diktatúra idején is vezető szerepet játszott a kényszeroltás elleni küzdelemben, áll a párt közleményében.