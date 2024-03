Anyaország :: 2024. március 12. 08:06 ::

Nyomozást rendeltek el Kónya Endre nyomásgyakorlása miatt

Ön szerint ki a kegyelmi ügy fő felelőse? Voksolhat szavazásunkon, a portál jobb oldalán. A Budapesti Rendőr-főkapitányság hivatalból rendelt el nyomozást az RTL Házon kívül című műsorában leadott riportja miatt, amiben a kegyelmi botrány érintettje, K. Endre a bicskei gyerekotthon pedofilsegítő volt igazgatóhelyettese az otthon egyik volt áldozatát arra próbálja rábírni, hogy változtassa meg a vallomását, írja a 24.

A Police.hu-n megjelent közleményben az áll:

az egyik kereskedelmi televízió adásában 2024. március 10-én közzétett felvétel szerint egy férfi arra próbálta rábírni a korábban már jogerősen lezárt ügyében tanúként kihallgatott fiatalembert, hogy változtassa meg az ügyben tett vallomását. A közzétett felvételt a Budapesti Rendőr-főkapitányság büntető eljárás keretében vizsgálja.

A BRFK még délelőtt a Telex kérdésre azt közölte, hogy egy magánszemélytől érkezett feljelentés hozzájuk, ennek tartalmát és a riportban elhangzottakat is vizsgálják. Mint most kiderült, azóta nyomozást is elrendeltek.