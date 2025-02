Anyaország :: 2025. február 15. 07:29 ::

Erre büszke most a NAV: már egymillióan letöltötték a mobilalkalmazásukat

Egymillióan töltötték le a NAV mobilappját, amellyel bárhol és bármikor, pillanatok alatt ellenőrizhető többek között az adószámla, de lekérdezhetők a foglalkoztatási adatok, egyszerűen és gyorsan befizethető a gépjárműadó, és ellenőrizhetők az üzleti partnerek adatai is - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-vel.

Tavaly a NAV-Mobil legnépszerűbb szolgáltatása a gépjárműadó volt, csaknem 700 ezren használták erre az alkalmazást, így többek között az appon keresztül fizették be a gépjárműadót, vagy kértek 5 havi részletet egyszerűen a részletfizetési kérelem gombra koppintva.

Felhívták a figyelmet arra, hogy érdemes letöltenie az appot annak is, aki megnézné, van-e tartozása, esetleg túlfizetése a NAV-nál. Ez a második legnépszerűbb szolgáltatása a NAV-Mobilnak. Tavaly csaknem 450 ezer felhasználó kereste fel az adószámla-lekérdezés menüpontot, amely azonnal mutatja az egyenleget, illetve az is kiderül, mely adónemeken van tartozás vagy épp túlfizetés. Így nyomon követhető például a bevallások benyújtása után, hogy az adatokat a NAV rendben lekönyvelte-e, illetve az egyes befizetések után, hogy azok megjelentek-e az adószámlán. Hasznos lehet például adóigazolás igénylése előtt is, mert a rendezetlen tételek így még az eljárás előtt befizethetők.

A közleményben kitértek arra is, hogy tavaly több mint 380 ezren ellenőrizték foglalkoztatási adataikat az applikációban. Ha valaki nem biztos benne, hogy munkáltatója a szerződésüknek megfelelően bejelentette-e, a foglalkoztatási adatok menüpontban ellenőrizheti jogviszony-, illetve bér- és járulékadatait. Így azonnal fény derül a szabálytalan foglalkoztatásra, és mihamarabb rendezhető a jogviszony. Az alkalmazás push üzenetet is küld a változásokról, a felhasználók azonnal megtudhatják, ha munkáltatójuk akár közös megegyezéssel, akár egyoldalúan módosította foglalkoztatásuk feltételeit.

A NAV-Mobil ezeken kívül számos más funkciót is tartalmaz, ellenőrizhetők benne például az üzleti partnerek adatai, elérhetők az üzemanyag-elszámoláshoz szükséges üzemanyagárak, az adótraffipax, vagy éppen az utastájékoztató, de ezeken kívül is sok más hasznos információval, kalkulátorral, adatbázissal segíti az adózást - írták a közleményben.

Ismertették, hogy néhány funkció használatához DÁP- vagy Ügyfélkapu+-azonosításra van szükség, de az applikációban beállítható jelkód is, amellyel még gyorsabban hozzáférhető a felület, sőt, az erre alkalmas mobilokon ujjlenyomattal, vagy arcfelismerővel is használható. Az egyszerű azonosítás után minden információ egy helyen, azonnal rendelkezésre áll, s a befizetések is biztonságos módon, gyorsan, kényelmesen elvégezhetők - tájékoztatott a NAV.