Fogyatékos gyerekeknek 7,5 milliós támogatást adnak a Mi Hazánk javaslatára Újbudán

„Minden magyar felelős minden magyarért!” – idézte Szabó Dezsőt Szecsődi Patrik, a Mi Hazánk újbudai önkormányzati képviselője, akinek egyhangúlag szavazták a 7,5 millió forintos előterjesztését, melyet a mozgássérült és szellemi fogyatékos gyermekek megsegítésére szánt a Pető Intézeten keresztül.

Szecsődi Patrik a Mi Hazánk legrégebbi fővárosi önkormányzati képviselője, 2022-ben diplomázott a Semmelweis Egyetem Pető András Karán, ahol megtapasztalta, hogy milyen hálás dolog a fogyatékkal élő személyek megsegítése.

“Míg mi oly könnyedén tudunk felkelni az ágyból, felöltözni, lemenni a lépcsőn és élni mindennapjainkat, addig bele sem gondolunk abba, hogy több ezer ember számára ezek komoly kihívások is lehetnek.” A Mi Hazánk politikusa szerint nincs annál példamutatóbb tett, hogy segítő kezet nyújtunk azoknak, akikről a társadalom jó része sajnos már lemondott. Ők is a nemzetünk tagjai, akik ugyanolyan aktív és teljes részei szeretnének lenni a társadalomnak, ahogy mindenki. Ideje, hogy a magyar politikai elit is meglássa ezt!

A jelenlegi belpolitikai életben ezer és egy olyan téma akad, ahol a pártpolitika felülír mindent, azonban a Mi Hazánk Mozgalom rá kíván mutatni arra, hogy vannak olyan ügyek, ahol nem szabad egymás torkának ugrani. Szecsődi Patrik előterjesztését egyhangúlag szavazta meg az újbudai testület, ezzel megmutatva, hogy a megfelelő szándékkal hidat lehet építeni a pártpolitika fölé.