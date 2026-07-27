Anyaország :: 2026. július 27. 17:34 ::

KBM: szigorúbb fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegéseknél a társadalmi egyeztetés résztvevői

Két hét alatt több mint 160 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi egyeztetés kérdőívét; a válaszadók szigorúbb fellépést várnak többek között az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső szabályszegőkkel szemben - tudatta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) közleményben az MTI-vel hétfőn.

"Tavaly 456 ember vesztette életét a magyar utakon, több mint 4500-an szenvedtek súlyos sérülést, és közel 15 ezer ember sérült meg közlekedési balesetben. A tragédiák jelentős része nem elkerülhetetlen baleset, hanem tudatos szabályszegések következménye" - áll a tárca közleményében.

A KBM július 16-án tette közzé közlekedésbiztonsági kérdőívét arról, hogyan lehetne visszaszorítani a legsúlyosabb közlekedési szabályszegéseket, csökkenteni a halálos balesetek számát. Állami reklámköltések nélkül is már csaknem 160 ezren válaszoltak. Többségük szerint a legsúlyosabb és visszatérő szabályszegések esetében a jelenlegi szankciók nem jelentenek kellő visszatartó erőt. A válaszadók nagy arányban támogatják az illegális utcai versenyzés elleni szigorúbb fellépést, a halált vagy súlyos sérülést okozó gyorshajtók szigorúbb felelősségre vonását, a visszaeső szabályszegők büntetésének szigorítását, az átlagsebesség-mérés bevezetését, a buszsávok jogosulatlan használatának, a vasúti átjárókra vonatkozó szabályok megszegésének és a megállási tilalom megsértésének automatikus kamerás ellenőrzését.

A kérdőív eredményei összhangban vannak az európai tapasztalatokkal: számos országban a legsúlyosabb közlekedési szabályszegések visszaszorításához a pénzbírság önmagában már nem elég.

A kitöltők jelentős része támogatja, hogy az elektromos rollereket teljesítményük alapján két járműkategóriába sorolják, kötelezővé váljon a bukósisak használata, valamint a kisebb teljesítményű rollereket csak 14 éves kortól lehessen használni.

A közlekedésbiztonsági kérdőív szeptember 9-ig elérhető, kitöltése anonim és önkéntes. A minisztérium minden véleményt és javaslatot figyelembe vesz annak érdekében, hogy olyan szabályok szülessenek, amelyek valóban hozzájárulnak ahhoz, hogy kevesebb családot érjen tragédia, és minél többen érjenek haza biztonságban.