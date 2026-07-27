Külföld, Háború :: 2026. július 27. 16:07 ::

450 ezer dolláros rakétákkal lövik le a románok az 50 ezer dolláros orosz drónokat

A román légteret megsértő három drón lelövéséhez a légierő azoknál csaknem tízszer drágább rakétákat használt, de Románia egyelőre nem rendelkezik biztosabb és hatékonyabb módszerrel a fenyegetés semlegesítésére - mutattak rá hétfőn a bukaresti hírportálok által megszólaltatott katonai szakértők.



Fotó: G4Media

A Euronews.ro-nak nyilatkozó Sandu Valentin Mateiu biztonságpolitikai szakértő rámutatott: a román légtérben pénteken, szombaton és vasárnap lelőtt drónok megsemmisítéséhez az F-16-os harci repülőgépek pilótái AIM-9 Sidewinder hőkövető rakétákat használtak. Ezek darabja 450 ezer dollárba kerül, míg a lelőtt Gerany-2-es típusú, iráni tervezésű, Oroszország által az ukrajnai háborúban használt kamikazedrón értéke nem haladja meg az 50 ezer dollárt.

A szakértő szerint így is dicséretes teljesítmény, hogy a szuperszonikus vadászgépekkel sikerült ilyen alacsonyan, kis sebességgel repülő, apró célpontokat befogni és semlegesíteni. Sokkal kockázatosabb és esélytelenebb módszer lett volna, ha a pilóta a fedélzeti gépágyúval próbálta volna lelőni a drónt. Ez ugyan költséghatékonyság szempontjából kedvező módszernek tűnhet, hiszen a 20 milliméteres Gatling-gépágyú egy másodpercnyi használata mindössze 3000 dollár körüli összegbe kerül, de a rövid sorozattal kilőtt 100 lövedék ellenőrizetlen szóródása jelentős veszélyforrást képvisel, miközben a vadászgépet szinte lehetetlen annyira lelassítani, hogy a célzás valóban eredményes legyen - magyarázta a szakértő.

Sandu Valentin Mateiu szerint ebben a helyzetben sokkal nagyobbak az emberéleteket vagy stratégiai létesítményeket fenyegető drónok által képviselt kockázati tényezők, mintsem hogy a hadsereget anyagi megfontolások vezéreljék a lelövéséhez használt módszer kiválasztásánál.

A G4Media.ro által megszólaltatott Dorin Toma tartalékos vezérőrnagy szerint Románia nem lenne képes hosszú távon AIM-9 Sidewinder rakétákkal semlegesíteni a légtérsértő drónokat, hiszen ezekből mindössze néhány száz áll rendelkezésére. Jelenleg nincs biztosabb és hatékonyabb módja annak, hogy semlegesítse azt a veszélyt, amelyet például a cernavodai atomerőműre vagy a Siriu gátra jelentene egy drónbecsapódás.

A NATO dél-kelet-európai hadosztály-parancsnokságának korábbi vezetője szerint a román határon is beüzemeltek néhány Merops típusú - mintegy 15 ezer dolláros elfogó drónokat használó - drónelfogó rendszert, de sem ezek, sem Románia 36 darab Gepard légelhárító ágyúja nem nyújt elegendő védelmet a berepülő drónokkal szemben.

Románia hatékonyabb drónelhárító rendszereket is rendelt az európai SAFE mechanizmus keretében, de a leszerződött Skynex és a Skyranger rövid hatótávú rendszerek, a Thales radarok, az izraeli Spyder platform vagy a MANPADS Mistral rendszerek szállítása leghamarabb jövőre kezdődnek, amikor a fenyegetések jellege már megváltozott egy olyan konfliktusban, ahol a technológiák gyorsan változnak - mutatott rá a katonai szakértő.

A román védelmi minisztérium összesítése szerint az ukrajnai háború kezdete óta Oroszország több mint 100 légitámadást intézett a Románia közvetlen közelében lévő, a Duna-deltában található ukrán folyami kikötők ellen, ezek során az orosz drónok 33 alkalommal sértették meg Románia légterét. Idén több mint 40 támadás történt a román határ térségében, 34 alkalommal pedig a térségbe küldték a NATO megerősített légtérvédelmi járőrszolgálatának vadászrepülőit. A támadásokban használt drónok 18 esetben megsértették Románia légterét.

Pénteken, szombaton és vasárnap három légtérsértő drónt lőttek le a román légierő F-16-os vadászgépei. A román védelmi tárca szerint hétfő délelőtt is berepült egy drón a Duna-delta térségében a román légtérbe, de néhány perc múlva Ukrajna felé távozott. K0özeledő drónok miatt hétfőn is felszálltak a román légierő vadászgépei.

Frissítés: Bukarest újabb orosz diplomatát utasított ki, és hazarendelte moszkvai nagykövetét

Bukarest újabb orosz diplomatát nyilvánított nemkívánatos személlyé, és konzultációra hazahívta moszkvai nagykövetét válaszképpen arra, hogy Románia légterébe július 24-26. között három orosz drón lépett be jogosulatlanul, amelyeket a román hadsereg lelőtt - közölte hétfőn a román külügyminisztérium (MAE).

A közlemény szerint Oana Toiu ügyvivő külügyminiszter utasítására hétfőre bekérették Oroszország bukaresti nagykövetét a román külügyminisztériumba, ahol bemutatták neki a Románia területén elpusztított drón darabjait, amelyekről ügyészségi vizsgálatok megerősítették, hogy orosz eredetűek.

A találkozón kifejezték a román fél határozott tiltakozását a jogellenes és felelőtlen cselekmények ellen, leszögezve, hogy Oroszországot terheli a felelősség a regionális biztonság romlásáért.

A román fél hangsúlyozta: abszolút elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy Oroszország sorozatosan megsérti Románia légterét, amely egyúttal a NATO és az Európai Unió légterét jelenti.

A találkozón az orosz nagykövet hivatalosan megkapta a jegyzőkönyvet, amellyel a román fél értesítette, hogy a bukaresti orosz külképviselet egyik tagját nemkívánatos személlyé nyilvánították, és öt napon belül el kell hagynia Románia területét.

A román külügyminisztérium ugyanakkor konzultációra hívta Bukarestbe Románia oroszországi nagykövetét is.

"Románia szoros egyeztetést folytat a válaszlépésekről NATO- és EU-szövetségeseivel, és szilárdan elkötelezett minden szükséges intézkedés meghozatalában a nemzetbiztonság és polgárainak védelme érdekében" - zárult a román külügyi közlemény.

Románia május 29-én nemkívánatos személlyé nyilvánította Oroszország konstancai főkonzulját, és bezáratta a konstancai orosz külképviseletet, válaszképpen arra, hogy orosz drón csapódott be egy galaci panelházba, és román állampolgárokat sebesített meg.

Tavaly márciusban a bukaresti orosz nagykövetség katonai attaséját és helyettesét utasították ki Romániából, arra hivatkozva, hogy tevékenységük sértette a diplomáciai mentességekről és kiváltságokról szóló, 1961-es bécsi egyezményt. Nem sokkal korábban a román médiában olyan ügyészségi forrásokból származó értesülések láttak napvilágot, melyek szerint a helyettes katonai attasé az illegális kampányfinanszírozás és "fasiszta eszmék" terjesztése vádjával azóta bíróság elé állított Calin Georgescu volt elnökjelölttel tartotta a kapcsolatot.

Pénteken, szombaton és vasárnap három légtérsértő drónt lőtt le a román légierő. A román védelmi tárca szerint hétfő délelőtt is berepült egy drón a Duna-delta térségében a román légtérbe, de néhány perc múlva Ukrajna felé távozott. A közeledő drónok miatt hétfőn is felszálltak a román légierő vadászgépei.

(MTI nyomán)