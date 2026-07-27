Anyaország, Videók :: 2026. július 27. 20:32 ::

Százéves autó érkezett a Nemzeti Múzeumba

Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba: hétfő délelőtt daruval emelték fel, és a legnagyobb óvintézkedések mellett gurították be az épületbe a százéves járművet, amelyet a csütörtöktől látható Amerikai álom című kiállításon mutatnak be - olvasható az intézmény MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében.

A közleményben kiemelik, hogy a Közlekedési Múzeum műtárgya azért is különleges, mert a típus tervezésében két magyar mérnök is részt vett: Galamb József és Farkas Jenő. Ezért döntöttek úgy az Amerikai álom kiállítás kurátorai, Radnóti Klára és Orgona Angelika, hogy bemutatják a nagyközönség számára. A kocsi különlegessége, hogy éppen idén 100 éves. Motorja 3500 köbcentiméter, teljesítménye 18 lóerő, és ma is üzemképes.

A közleményben kiemelik, hogy az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójának alkalmából nyíló Amerikai álom című kiállításon a Ford T-modell mellett számtalan érdekes tárgy lesz látható. Az időszaki tárlat középpontjában az Amerikába kivándorolt magyarok sorsa elevenedik meg, és számtalan híresség életének Amerikában töltött időszakát is megismerhetik a látogatók. Például Kossuth Lajos, Szent-Györgyi Albert, Gábor Zsazsa vagy Szeleczky Zita tengerentúlon fennmaradt emlékeit is bemutatják.

Az Amerikai álom - Magyarok az Egyesült Államokban 1776-2026 című kiállítás július 30-tól november 1-ig látogatható.