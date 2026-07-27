Friss hírek :: 2026. július 27. 16:54 ::

Verekedtek, és gázpisztollyal lövöldöztek Pesterzsébeten

Két férfi verekedett össze egy gyorsétterem parkolójában Pesterzsébeten vasárnap, egyikük gáz-riasztó fegyvert is használt, őt a rendőrök a helyszín közelében elfogták - közölte a rendőrség honlapján hétfőn.

A nyomozás adatai szerint a 30 éves G. Attila egy pesterzsébeti vendéglátóhely parkolójában összeszólalkozott, majd összeverekedett egy másik férfival. G. Attila gáz-riasztó fegyverből egy lövést is leadott, őt a kerületi rendőrök néhány perc múlva elfogták, s megtalálták a gáz-riasztó fegyvert is. A verekedés másik résztvevője még a járőrök kiérkezése előtt személygépkocsival elhajtott.

A 30 éves férfit előállították a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. Kerületi Rendőrkapitányságra, ahol felfegyverkezve elkövetett garázdaság gyanújával kihallgatták. A másik elkövetőt még keresik.