Anyaország :: 2026. július 27. 20:45 ::

A Bács-Kiskun megyei ügyészség megerősítette, hogy szervereket foglaltak le a Fidesz-frakciónál

Bóka János, a Fidesz új frakcióvezetője egy parlamenti sajtótájékoztatón azt jelentette be, hogy Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter felszólalása közben az ügyészség megjelent abban a szerverteremben, ahol a Fidesz-frakció szervereit tárolják. Ezt most a Bács-Kiskun megyei ügyészség a Telex kérdésére megerősítette.

Az ügyészség azt közölte, hogy az NKA-ügyben zajló nyomozáshoz kapcsolódóan eljárási cselekményeket hajtottak végre, és a Fidesz-frakciónál is foglaltak le szervereket, hogy pontosan hol, arról a nyomozás érdekeire való tekintettel nem árultak el részleteket.

Az ellenzéki párt elnöke arra utalt, hogy kedden nyomozók jelentek meg a Fidesz szervereit biztosító központban, a Telex megtudta, hogy az Nemzeti Kulturális Alap (NKA) pénzosztásaival kapcsolatban, hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt zajlik eljárás, a szerverek lefoglalását megerősítette a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szóvivője.

A Központi Nyomozó Főügyészség már a múlt héten folytatott eljárást az NKA-üggyel kapcsolatban, hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt nyomoztak, majd foglaltak le Fidesz-szervereket.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke korábban azt mondta, hogy ez koncepciós eljárás, és az NKA-döntésekben részt vevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották azt az összeget, amit a kormány a számukra megszavazott. „Hogy miért lettek mégis áldozatok, arról nyilvánvalóan egy koncepciós eljárás ad magyarázatot” – mondta a volt miniszterelnök.