Háború, Elcsatolt részek :: 2026. július 27. 14:54 ::

Putyin: Ukrajna elveszíti a korábban Magyarországhoz, Lengyelországhoz és Romániához tartozó területeit

Vlagyimir Putyin szerint Ukrajna előbb-utóbb elveszíti azokat a nyugati területeit, amelyek egykor Lengyelországhoz, Magyarországhoz és Romániához tartoztak. Az orosz elnök erről az orosz haditengerészet katonáival tartott szentpétervári találkozóján beszélt, írja az orosz állami TASZSZ hírügynökség nyomán a Transtelex.



Fotó: Alexei Danichev / Pool / TASZSZ

Putyin azt mondta, ez nem feltétlenül történik meg a közeljövőben: szerinte egy, két, tíz vagy akár tizenöt évig is eltarthat, de „a történelem végül mindent a helyére tesz”.

Putyin nem először beszélt arról, hogy Ukrajna nyugati területei a szomszédos országokhoz kerülhetnek. 2023 decemberében azt állította, hogy Nyugat-Ukrajna lakói közül sokan Lengyelországhoz, Romániához vagy Magyarországhoz szeretnének tartozni, ezek az országok pedig szerinte vissza akarják szerezni egykori területeiket.

Putyin a mostani találkozón azt is állította, hogy Oroszország volt Ukrajna területi integritásának egyetlen garanciája, Kijev azonban úgy döntött, hogy ellenségnek tekinti Moszkvát.

Putyin kijelentése különösen feszült romániai biztonsági helyzetben került nyilvánosságra. A román légierő pénteken, szombaton és vasárnap is lelőtt egy-egy engedély nélkül az ország légterébe belépő drónt. Hétfő reggel pedig ismét két román F–16-os szállt fel, miután Sulinától keletre újabb légi célpontot észleltek. A drón rövid időre belépett a román légtérbe, majd visszafordult Ukrajna felé, ezért nem lőtték le. Tulcea megye északkeleti részén RO-Alert figyelmeztetést küldtek a lakosságnak. Ez volt a negyedik drónriasztás Romániában négy egymást követő napon.