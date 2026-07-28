Külföld, Migránsbűnözés :: 2026. július 28. 08:19 ::

A német rendőrség 410 embert tart számon iszlamista veszélyforrásként

Jelenleg 410 embert tart számon iszlamista veszélyforrásként a német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség (BKA). A regionális médiumokat tömörítő német szerkesztőségi hálózat (RND) által kedden ismertetett jelentésben szereplő adat a július elsejei helyzetet tükrözi.

A veszélyforrásnak tekintett 410 emberről úgy vélik, közük lehet az iszlamista terrorizmushoz vagy szélsőségességhez, és képesek lehetnek erőszakos cselekmények, köztük merényletek végrehajtására.

További 65 embert sorol a BKA a potenciális jobboldali szélsőséges fenyegetések közé, 17-et pedig a potenciális baloldali szélsőséges fenyegetések közé.

A lista önmagában nem ad megbízható képet az általános fenyegetettségi szintről - írta jelentésében a hatóság.

Az adatokat azután tették közzé, hogy szombat este egy Berlinben született, libanoni származású 21 éves férfi kisteherautóval belehajtott a tömegbe a berlini buzivonuláson, egy ember halálát okozva. A férfi az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt, és korábban már elítélték.

A támadást a német belügyminiszter vasárnap iszlamista merényletnek minősítette, az elkövetőt egy vasárnap esti rajtaütésben agyonlőtték.

Az eset Németországban vitát váltott ki a szélsőséges veszélyforrásnak tartott emberek elleni szigorúbb intézkedésekről.

(MTI nyomán)