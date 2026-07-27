Anyaország :: 2026. július 27. 22:05 ::

A Polgármesterek Vas Megyéért Egyesület kifogásolja két útfejlesztés leállítását

A Polgármesterek Vas Megyéért Egyesület nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a 87-es gyorsforgalmi út (M87) és a szombathelyi északkeleti elkerülő út beruházásának leállítása miatt hétfőn, egyben széleskörű társadalmi összefogásra szólított fel a beruházások megvalósítására hétfőn.

Az MTI-hez eljuttatott levélben Danka Lajos, az egyesület elnöke - aki a Mi Hazánk színeiben indult az idei országgyűlési választáson - arra kéri a minisztert, hogy haladéktalanul vizsgálja felül a beruházás leállítására vonatkozó döntést, és biztosítsa a projekt folytatásához szükséges forrásokat.

Ez nem pártpolitikai ügy. Ez több mint 250 ezer Vas megyei ember, Szombathely, Kőszeg és a térség valamennyi településének közös érdeke - írta.

Arra kéri a minisztert, hogy a döntés meghozatalakor ne csupán költségvetési sorokat lásson, hanem embereket, családokat, vállalkozásokat és egy egész régió jövőjét. "Ne állítsák meg Vas megye jövőjét!" - fogalmazott.

A kormányzati tervek szerint a beruházás része egy 13,58 kilométer hosszú, 2×2 sávos gyorsforgalmi kapcsolat Szombathely és Kőszeg között, továbbá egy 3,35 kilométer hosszú, 2×2 sávos északkeleti elkerülő szakasz, amely jelentősen tehermentesítené Szombathely belső úthálózatát. A projekt részeként új csomópontok, különszintű vasúti keresztezések és a Puskás Tivadar utcai kapcsolat is megvalósulna - emlékeztet a levél.

Szombathely Magyarország nyugati kapuja. Az osztrák határ közelsége miatt naponta jelentős nemzetközi személy- és teherforgalom halad át a városon és a 87-es főúton. A város közlekedési stratégiája szerint a jelenlegi úthálózat több pontján rendszeresek a torlódások, különösen a 87-es főút, a Repülők útja, a Zanati út és a keleti iparterület környezetében - tette hozzá.

A 87-es főút évek óta az ország egyik legterheltebb határ felé vezető útvonala. A gyakori balesetek, útlezárások és torlódások azt mutatják, hogy a jelenlegi infrastruktúra már nem képes biztonságosan kiszolgálni a forgalmat - hangsúlyozta, részletezve a beruházás gazdaságfejlesztési hatását is.

Közleményében arról is tájékoztatott az egyesület elnöke, hogy kezdeményezték egy Vas megyei társadalmi aláírásgyűjtés elindítását a 87-es gyorsforgalmi út és a szombathelyi elkerülő út mielőbbi megépítéséért, kérve az önkormányzatokat, a gazdasági kamarákat, a szakmai és civil szervezeteket és az állampolgárokat, hogy csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz. Egyben felkérték Vas megye országgyűlési képviselőit, hogy közösen kezdeményezzék a beruházások mielőbbi újraindítását, és képviseljék egységesen térségük jogos érdekeit az Országgyűlésben és a kormány előtt.