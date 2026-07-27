Háború :: 2026. július 27. 16:40 ::

Netanjahu titokban Trumphoz repült

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfőn szinte titokban, az újságírók értesítése nélkül, egy légibázisról utazott az Egyesült Államokba - jelentette a ynet hírportál.

A miniszterelnöki hivatal szigorú titoktartás alá helyezte Netanjahu washingtoni útjának részleteit, mindössze annyit közöltek, hogy az izraeli kormányfő Donald Trump amerikai elnökkel találkozik.

A repülőgépkövető oldalakon a Cion Szárnya kormánygép a Negev-sivatagban található Nevatim légibázisról felszállva tűnt fel. Korábban Netanjahu minden külföldi útjára a Tel-Aviv melletti Ben Gurion repülőtérről indult, ahol felszállás előtt rendszerint az újságírók is kérdezhették a tárgyalások várható témáiról.

Netanjahu munkatársainak megtiltották, hogy nyilvánosságra hozzák a felszállás időpontját, és arra utasították őket, hogy a szokásosnál korábban érkezzenek. Az izraeli miniszterelnök kedden találkozik Donald Trump amerikai elnökkel a Fehér Házban. A megbeszélésre az Irán körüli helyzetet övező bizonytalanság közepette kerül sor.

Netanjahu másfél órával a felszállás után, a repülőgép fedélzetéről közzétett hivatalos nyilatkozatában közölte, hogy Trumppal mindenekelőtt Iránról tárgyal majd. A jelen időszakot "összetett időszaknak" nevezte.

A miniszterelnöki hivatal jelenleg arra vár, hogy az amerikai kormányzat eldöntse: a washingtoni megbeszéléshez csatlakozik-e J. D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter, vagy velük külön tárgyalásokat tartanak.

A találkozó központi témája Irán lesz, miközben az Egyesült Államok, Katar és Omán olyan kompromisszum kidolgozásán dolgozik, amely rendezné a hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban, és megakadályozná a szélesebb körű harcok kiújulását.

Netanjahu a tervek szerint naprakész hírszerzési információkat ismertet Trumppal Irán nukleáris programjának és ballisztikusrakéta-rendszerének újjáépítésére tett kísérleteiről, valamint arról, hogy Teherán stratégiai képességeket próbál földalatti létesítményekben elrejteni.

Az izraeli álláspont szerint az iráni rezsim nem mondott le a nukleáris fegyver megszerzésének szándékáról, ezért nem elegendő egy átmeneti megállapodás, amely időt adna számára a megerősödésre.

A Ynet hírportál értesülése szerint Netanjahu szeretné elkerülni azt a benyomást, hogy azért érkezik Washingtonba, hogy újabb háborúra ösztönözze Trumpot. Várhatóan egyeztetni próbálja az amerikai elnökkel a következő katonai és diplomáciai lépéseket, és világossá tenni, hogy Izrael célja Irán nukleáris fegyverhez jutásának megakadályozása, nem pedig a katonai csapások azonnali újraindítása.

Irán mellett várhatóan a gázai háborúról, valamint a Szaúd-Arábiával, Szíriával, Libanonnal és Törökországgal kapcsolatos fejleményekről is tárgyalnak. Jeruzsálem nagy jelentőséget tulajdonít a Trump-Netanjahu találkozónak, mert azt reméli, hogy az lehetőséget teremt az Egyesült Államok és Izrael regionális politikájának összehangolására a Közel-Kelet több térségében.

(MTI)