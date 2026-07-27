Háború :: 2026. július 27. 21:49 ::

Trump: korlátozott az idő a diplomácia számára az iráni rendezés érdekében

Korlátozott idő áll rendelkezésre a diplomácia számára az iráni konfliktus rendezése érdekében - hangoztatta Donald Trump amerikai elnök hétfőn.

Az elnök az Axios amerikai hírportálnak adott interjúban azt állította, hogy mélyreható tárgyalások zajlanak Iránnal, ugyanakkor hozzátette, hogy "ha ezek nem vezetnek eredményre, visszatérünk a nagyon erőteljes katonai akcióhoz".

A korábbi jelentések szerint a mostani egyeztetések a Hormuzi-szoros szabad hajózhatóságáról és az Egyesült Államok által szorgalmazott átfogó nukleáris megállapodásról szóló hivatalos tárgyalások felújításáról szólnak közvetítők útján, elsősorban Omán és Irán között, amibe Pakisztán, Katar és Egyiptom is bekapcsolódott, míg amerikai részről az elnöki különmegbízottak vesznek részt.

Donald Trump elnök hétfői interjújában azt hangoztatta, hogy nem hagy sok időt a diplomácia számára, és úgy fogalmazott, hogy "vagy gyorsan megy, vagy semmi nem lesz belőle".

Az Egyesült Államok a harmadik napja szünetelő katonai műveleteket illetően azt mondta, hogy a légicsapások leállításáról azon államok kérésére döntött pénteken, amelyek közvetítőként részt vesznek az Iránnal való egyeztetésekben.

Donald Trump a katonai csapások szüneteltetésének pozitív hozadékaként említette, hogy az olajárak jelentősen csökkentek, a tőzsdeindexek pedig emelkedtek.

(MTI)