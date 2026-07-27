Anyaország :: 2026. július 27. 19:23 ::

Schiffer András a Mi Hazánk alkotmánybírói jelölését szimbolikusnak, Magyar Péter leninezését szint alattinak tartja

Pontosan tisztában volt azzal, hogy a 141 fős Tisza-frakciónak van egy kitűnő jelöltje, akit hétfőn megszavaz majd a parlament, ugyanakkor fontosnak érezte megmutatni, hogy még egy kis létszámú parlamenti képviselőcsoport is képes egy olyan személyt jelölni alkotmánybírónak, akivel számukra lényeges közjogi kérdésekben radikálisan nem értenek egyet. Ezt mondta a Telex kérdésére Schiffer András jogász, egykori parlamenti képviselő-pártelnök, akit a Mi Hazánk jelölt a megürült alkotmánybírói posztra.



Fotó: Kocsis Zoltán / MTVA

Schiffer hétfőn reggel elment a parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának meghallgatására is, ahol szintén arról beszélt, hogy jelölését szimbolikusnak tartja, és fontos üzenetnek arról, hogy „az Alkotmánybíróság senki számára nem lehet a zsákmányszerzés eszköze”. Szerinte ugyanis akkor lehet helyreállítani a jogállamot, ha az alkotmánybírósági jelölésnek nem az a feltétele, hogy az őt megválasztani képes frakció nézeteivel maradéktalanul egyetért, majd megköszönte a Mi Hazánk nagyvonalúságát.

Schiffer András neve később a parlament napirend előtti felszólalásaiban is előkerült: Magyar Péter a politikai pályafutását vázolva azt mondta róla, Marxtól és Lenintől jutott el Toroczkai Lászlóig. Schiffer azt mondta, hallotta a felszólalást, de szerinte a miniszterelnök rá vonatkozó mondatai annyira „szint alattiak voltak”, hogy azt nem szeretné kommentálni, és szégyenteljesnek nevezte azt, ami a magyar Országgyűlésben zajlik. „Az életrajzomat a pályafutásom legelejétől elég részletesen nyilvánossá tettem, ezért nem tudom, Magyar Péter hogyan és miért delirál Leninről” – mondta Schiffer, majd megismételte a kormányfőnek szóló üzenetét, amit néhány perccel korábban a közösségi oldalán is közzétett:

Legalább nem őrizgettem Demszky-plakátot és soha nem szavaztam Orbánra.

Az Orbán Viktorhoz fűződő viszonya és a pályája korábbi szakaszai egyébként a bizottsági meghallgatásán is szóba kerültek. A bizottság egyik Tisza párti tagja, Melléthei-Barna Márton konkrétan azt kérdezte Schiffertől: ha fontosnak tartja a pártatlanságot és függetlenséget, hogyan tartja alkalmasnak magát, miután a TASZ-tól jutott el a Mi Hazánkig, tegnap pedig még „Tusványoson tett hitet Orbán Viktor mellett”. Schiffer András ezt visszautasította, szerinte inkább kritikus volt a korábbi miniszterelnökkel, és ez a független sajtó tudósításaiból is kiderült.

A kérdésre, hogy várható-e, hogy a Mi Hazánkkal a közeljövőben más ügyekben is együttműködik, Schiffer megismételte, hogy lényegi kérdésekben radikálisan nem ért egyet a párttal, majd ezek közül fel is sorolt néhányat: a mentelmi jog eltörlése, a cenzusos választójog, az abortusz szigorítása. „Az emberi jogi felfogásom és a közjogi nézeteim nem változtak sem 2012-höz, sem 2002-höz képest” – fogalmazott.

És hogy miben ért egyet a párttal? Schiffer azt mondta, erről is részletesen beszélt a meghallgatáson. Például abban, hogy „Magyarország szuverenitását az Alkotmánybíróságnak is védenie kell az európai szuperhatalmi és a szuverenitást elbirtokló törekvésekkel szemben. Ebben nyilvánvalóan egyetértünk, mint ahogy abban is, hogy súlyos mulasztása van az alkotmánybíráskodásnak a Covid két évét illetően: hogy a járványkezelés alatti totális jogkorlátozásban egyáltalán nem sietett az emberek segítségére. Szerintem ez két olyan fontos attribútum, ami miatt felmerülhetett a fejükben, hogy engem jelölnek.”