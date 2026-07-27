Külföld :: 2026. július 27. 21:26 ::

Ausztria a sorkatonai szolgálat meghosszabbítását tervezi

Ausztriában 3 hónappal hosszabbítanák meg a sorkatonai szolgálat idejét, ami így kilenc hónap lenne - közölte hétfőn az osztrák kormány, miután a kabinet hosszas tárgyalásokat követően dűlőre jutott az ügyben.

A hárompárti koalíciós kormánynak most az Osztrák Szabadságpárttal (FPÖ) és Zöldekkel kell egyezkednie a kérdésben, mert a vonatkozó jogszabályi változtatáshoz kétharmados parlamenti többségre van szükség. A bécsi kormány tervei szerint az új szabályozás már 2027. január 1-jével hatályba léphet.

A kormány elképzelései szerint az alap sorkatonai szolgálathoz 3 hónap kötelező tartalékos szolgálatot fűznének.

A változtatás kezdetben nem lesz hatással a jelenleg 9 hónapos polgári szolgálatra. A kabinet szerint 2027-től ezt önkéntes alapon ki lehet majd terjeszteni két hónappal. Azonban, amennyiben nem tudnak elérni egy meghatározott létszámot, úgy a polgári szolgálatra vonatkozó kéthónapos hosszabbítás 2028-tól kötelezővé fog válni.

Az Osztrák Néppárt (ÖVP), szociáldemokraták (SPÖ) és a liberális NEOS pártokból álló koalíciós kabinet egy szakértői bizottság javaslatait követi az ukrajnai háború által megváltozott biztonsági helyzetben.

Ausztria katonailag semleges ország, és nem tagja a NATO-nak.

(MTI)