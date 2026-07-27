Anyaország :: 2026. július 27. 19:05 ::

Hajdu János védője szerint Orbán pontatlan információkat vetített Tusványoson

„A Hajdu János ellen folyamatban lévő büntetőeljárás kapcsán minden olyan megnyilatkozás, mely nem az eddig már feltárt, illetve a még feltárható tényeket, hanem pontatlan vagy hiányos információkat vetít a nyilvánosság elé, nehezíti az objektív igazság feltárását, és annak korrekt büntetőjogi megítélését. Hajdu János és a védelem álláspontja szerint Hajdu János bűncselekményt nem követett el” – így kommentálta a Telex megkeresésére Orbán Viktor tusványosi beszédének Hajdu Jánossal kapcsolatos szavait a Terrorelhárítási Központ (TEK) volt főigazgatójának védője, Hampó Norbert.



Saját emberét keverhette bajba a Fidesz-vezér (fotó: 24.hu)

Orbán Viktor a szombaton, Tusnádfürdőn elmondott beszédében hősnek állította be Hajdu Jánost, a TEK volt főigazgatóját, amiért „megállította, illetve levezényelte, megcsinálta azt az operatív akciót, amely a Magyarországon keresztül elviselhetetlen mértékűvé duzzadó orosz feketepé… bocsánat, ukrán feketepénzek, aranyszállítási egyebeket megállította.” A volt kormányfő szerint ezért az embert „minden rendes országban kitüntetik, elismerik és hősként ünneplik”. „Mit csinálnak vele? Ma eljárás alatt van” – mondta a beszédében Orbán Viktor.

Orbán mondatai nem csak azért figyelemreméltóak, mert a volt miniszterelnök továbbra is ragaszkodik ahhoz az állításhoz, miszerint az ukránok nem tiszta forrásból származó pénzeket szállítottak, hanem azért is, mert a teljes akció irányítójának Hajdu Jánost nevezte meg. Ez ugyanis egybeesik a Fővárosi Nyomozó Ügyészség megállapításával, ami alapján Hajdut meggyanúsították a jogellenes fogvatartás bűntette miatt indult eljárásban.

Az ügyészség szerint a TEK beosztottjai Hajdu utasítására a jogilag tanúnak minősülő pénzszállítókat legalább kilenc órán át tartották fogva, ez idő alatt a bilincset végig rajtuk hagyták, és a látást akadályozó textilt is az emberi méltóságot sértő módon alkalmazták. Az ügyészség szerint így fennállt a sértettek sanyargatása, a pénzszállítók személyi szabadságát pedig jogalap nélkül korlátozták.

Csakhogy Hajdu János a vallomásában azt állította, hogy a TEK a NAV felkérésére vett részt az akcióban, és az adóhatóság utasításait hajtotta végre. Sőt, Hajdu szerint magát a TEK-es akciót sem ő, hanem az egyik beosztottja irányította. Hajdu vallomása szerint ő csak ellenőrző parancsnokként volt jelen.

Ezzel szemben az ügyben tanúként meghallgatott NAV-osok azt állították, hogy ők ugyan kérték a jelen lévő TEK-esektől a bilincsek levételét, de a TEK-esek állításuk szerint nem hallgattak rájuk. Hajdu viszont azt mondta a vallomásában, hogy „fel sem merült, hogy a NAV az előállított személyeket nem gyanúsítottként, hanem tanúként hallgatja ki”, sőt „a tanú szó sem hangzott el, hiszen ebben az esetben az elfogásnak sem lett volna helye. Tanúkat nem fogunk el kommandóval.” (A volt TEK-es vezetőnek a vallomását korábban a 444 szerezte meg, ahogy a NAV-osokét is.)

Az aranykonvoj-ügy az Orbán-kormány utolsó egy hónapjának legnagyobb botránya volt, miután a vecsési Mol-kútnál elfogtak hét ukrán állampolgárt, és lefoglalták a furgonjaikban lévő, több mint 27 milliárd forintnak megfelelő aranyat és valutát. Az akkori kormányzati kommunikáció azt szajkózta, hogy feketepénzt szállítottak az ukránok, ám ezt az állítást sem akkor, sem azóta semmi nem támasztotta alá. Bár a NAV nyomozott pénzmosás gyanúja miatt, júliusban felfüggesztették ezt a nyomozást, mert – ahogy az adóhatóság fogalmazta meg a felfüggesztésről szóló közleményben – „az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése”. Azért csak felfüggesztették, és nem lezárták a nyomozást, mert a magyarok még válaszokat várnak az osztrák nyomozóhatóságtól.

Az tehát, amit Orbán Viktor mondott, miszerint Hajdu az ukránok feketepénz-szállítását állította meg, nem igaz, mert – eddig legalábbis – nem nyert bizonyítást, hogy az ukránok „feketepénzeket” szállítottak volna. Az ukránok ügyvédje és a pénz fogadója, az ukrán takarékbank, az Oscsadbank jogásza, illetve a pénzt küldő osztrák Raiffeisen már közvetlenül az akció után közölte, hogy semmi szokatlan nem volt a szállítmányban, amit a megfelelő engedélyek birtokában Ausztriából Ukrajnába akartak eljuttatni a pénzszállítók.

Korábban a Telex arról írt, hogy az ukránok elleni akciót a legmagasabb szinten „rendelték” meg, a rajtaütés szükségességéről Orbán Viktor döntött. Az is bizonyos, hogy a titkosszolgálat szintén kormányzati utasításra tett feljelentést az ügyben. Ekkor még dönthetett volna a Legfőbb Ügyészség úgy, hogy elutasítja a feljelentést, ám nem így történt: a kormányzati akarat, mint kés a vajban ment végig a rendszeren. Az ügyészség a NAV-ot jelölte ki a nyomozásra. Ám végül mégsem a NAV-nál, hanem a TEK-nél kötöttek ki az elfogott ukránok.

Az ukránokat a TEK épületében tartották fogva, a súlyosabb jogsértések is ott történtek. Ugyanakkor az érintettek egymásra mutogatnak, a felelősséget mindegyik szereplő igyekszik a másikra tolni, de közülük Hajdu János az egyetlen, aki gyanúsított lett az eljárásban. Azzal, hogy nem csak a NAV-osok, hanem Orbán Viktor is őt nevezte meg irányítónak, egyáltalán nem könnyítette meg a TEK volt főigazgatójának a helyzetét - írja a lap.