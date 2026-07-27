Külföld :: 2026. július 27. 17:16 ::

Lengyelország kérte Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter és helyettese kiadatását az Egyesült Államoktól

Lengyelország hétfőn hivatalosan kérte az Egyesült Államoktól Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter és főállamügyész, valamint volt helyettese, Marcin Romanowski kiadatását. Ellenük 26 vádpontban, többségében egy bűncselekmények áldozatait segítő alap pénzeszközeinek feltételezett politikai célú felhasználása miatt folyik eljárás - közölte a lengyel ügyészség.

Az ügyészség közleménye szerint hétfőn diplomáciai úton továbbították az Egyesült Államok illetékes hatóságainak a Ziobro előzetes letartóztatására és kiadatására vonatkozó kérelmet.

A lengyel hatóságok büntetőeljárást akarnak lefolytatni Ziobróval szemben, aki a 2015 és 2023 között kormányzó konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) párt igazságügyi reformjainak egyik fő kezdeményezője volt. Politikai ellenfelei szerint ezek az intézkedések aláásták a jogállamiságot.

Ziobro tagadta az ellene felhozott vádakat, és azt állítja, hogy a jelenlegi lengyel kormánykoalíció politikai indíttatású eljárást folytat ellene.

Ziobro és helyettese, Marcin Romanowski még az előző magyar kormány idején menedékjogot kapott Magyarországon. Ziobro május 9-én, Magyar Péter hivatalba lépésének napján az Egyesült Államokba távozott, mivel az új magyar miniszterelnök korábban azt ígérte, hogy megvonja tőlük a menekültstátuszt.

A Polsat News lengyel kereskedelmi hírtévé Washingtonban rögzített interjújában korábban Ziobro kijelentette: az Egyesült Államokban esetlegesen meginduló kiadatási eljárásnak az volna az előnye, hogy Donald Tusk kormányfő és Waldemar Zurek igazságügyi miniszter ott "nem manipulálhatja a bíróságot". Hangsúlyozta: nem fél független bíróság elé állni, és ha erre lehetősége nyílik, szívesen visszatér Lengyelországba.

Marcin Romanowski tartózkodási helye nem ismert.

(MTI)