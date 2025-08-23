Indítvány az önazonossági törvény megsemmisítésére

Az Új Magyar Birodalmi Mozgalom az Alkotmánybírósághoz fordult a 2025-ös önazonossági törvény miatt, amely nyílt támadás a roma közösség ellen! Ez a jogszabály kettészakítja a nemzetet, rangsorolja polgárait, és szégyent hoz Magyarországra. Nem tűrjük, hogy bárki másodrendű állampolgárrá váljon! Követeljük a diszkriminatív rendelet azonnali megsemmisítését!

Kiadó: Ferenczik József egyéni vállalkozó