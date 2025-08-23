Az MTI közleménytárában (NKT) felbukkant közlemény szerint a MÖM feloszlatásának "elintézése" után újabb hasonlóan hasznos és reménytelen küldetésbe kezdett az "Új Magyar Birodalmi Mozgalom".
Indítvány az önazonossági törvény megsemmisítéséreAz Új Magyar Birodalmi Mozgalom az Alkotmánybírósághoz fordult a 2025-ös önazonossági törvény miatt, amely nyílt támadás a roma közösség ellen! Ez a jogszabály kettészakítja a nemzetet, rangsorolja polgárait, és szégyent hoz Magyarországra. Nem tűrjük, hogy bárki másodrendű állampolgárrá váljon! Követeljük a diszkriminatív rendelet azonnali megsemmisítését!Kiadó: Ferenczik József egyéni vállalkozó
Emlékeztetőül, ő a temérdek munkája mellett szemmel láthatóan mégiscsak unatkozó "vállalkozó", aki valószínűleg nem alaptalanul érzi magát másodrendű állampolgárnak:
