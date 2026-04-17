Külföld :: 2026. április 17. 09:36 ::

Bízik az Egyesült Államokban az észt védelmi miniszter

Észtországnak mint a NATO tagjának nincs kétsége afelől, hogy egy esetleges orosz támadás esetén az Egyesült Államok a segítségére sietne - jelentette ki pénteken a balti ország védelmi minisztere Vilniusban, hangsúlyozva, hogy Európa nem képes magát egyedül megvédeni Oroszországgal szemben.

"Igen, bízom az Egyesült Államokban és bízom az összes többi szövetségesünkben is" - szögezte le Hanno Pevkur a Reuters hírügynökségnek adott interjújában, amelyben azt is hozzáfűzte, hogy az Egyesült Államoknak éppen annyira szüksége van katonai szempontból Európára, ahogy Európának rá, így feleslegesek a NATO esetleges összeomlásával kapcsolatos aggodalmak.

A tárcavezető az észak-atlanti szövetséget emellett egy hosszú házassághoz hasonlította, kiemelve, hogy "nincs 50 éven át tartó békés ringadozás; léteznek nézetkülönbségek és problémák, és ezeken dolgozni kell".

Úgy vélte azonban, hogy Európa katonai szempontból nem tud egyedül helyt állni, és a NATO összes tagállamának többet kellene költenie védelmi célokra. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a szövetség legtöbb tagja tartja magát ahhoz a, Donald Trump amerikai elnök nyomására tavaly elfogadott célkitűzéshez, amely szerint az országoknak a bruttó hazai termékük (GDP) 5 százalékát kell erre a területre elkülöníteni.

Észtország idén a GDP 5,1 százalékát szánja erre a célra, ami a NATO-országok között az egyik legmagasabb arány.

Az iráni konfliktusra kitérve Pevkur úgy vélte, a NATO-nak a harcok lezárásában kell segítséget nyújtania, ezen a módon lehetővé téve, hogy az Egyesült Államok ismét több figyelmet fordítson az ukrajnai háború felé, amely, mint arra felhívta a figyelmet, "továbbra is a régió legsúlyosabb problémájának számít".

Az észt hírszerzés februári figyelmeztetése szerint a balti országgal határos Oroszország "már megkezdte a lőszerek felhalmozását az ukrajnai háború lezárása utáni jövőbeni háborúkra".

(MTI)