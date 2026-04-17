2026. április 17. 09:20

Óvadék ellenében szabadlábra helyeztek egy háborús bűnökkel vádolt katonát Ausztráliában

Az ausztrál igazságszolgáltatás pénteken óvadék ellenében szabadlábra helyezte azt a volt elitkatonát, akit Afganisztánban súlyos háborús bűnök elkövetésének gyanújával vádolnak.

Ben Roberts-Smith korábban megkapta a legmagasabb ausztrál kitüntetést, a Viktória-keresztet a 2010-es kandahári csatában a tálib harcosok ellen tanúsított bátorságáért. Idén április 7-én került őrizetbe. Öt, háborús bűncselekménynek minősülő gyilkosságért kell felelnie, amelyeket 2009-ben és 2012-ben követett el.

"Meggyőződésem, hogy a javasolt feltételek csökkentik a szökés és a tanúk befolyásolásának kockázatát" - nyilatkozta Greg Grogin bíró egy sydney-i bíróságon.

Ausztrália az elmúlt két évtizedben összesen 39 ezer katonát küldött Afganisztánba az Egyesült Államok és a NATO által a tálibok és más szervezetek ellen vezetett műveletek keretében. Nyolc évvel ezelőtt, 2018-ban egy sajtócikksorozat először hozta összefüggésbe a most megvádolt tisztet azzal, hogy ausztrál katonák fegyvertelen afgán foglyokat gyilkoltak meg, amit ő tagadott. A férfi később elvesztette a rágalmazási pert, amelyet a vádakat közlő médiával szemben indított.

Őrizetbe vételét öt évig tartó nyomozás előzte meg, amelynek során a hadsereg elitkommandós alakulata, a SAS (Special Air Regiment) számos tagjának tanúvallomását rögzítették. Ezek a vád szerint azt bizonyítják, hogy Roberts-Smith több gyilkosságban is részt vett. A többi között azzal vádolják, hogy egy civilt lelökött egy szikláról, majd később elrendelte lelövését, valamint személyesen megölt legalább egy foglyot.

Greg Grogin bíró pénteken azzal érvelt, hogy óvadék nélkül Ben Roberts-Smith "évekig és évekig" rácsok mögött tölthetné az idejét, mielőtt tárgyalásra kerülne. Ha bebizonyosodnak a vádak életfogytiglani börtönbüntetéssel sújthatják.

(MTI)