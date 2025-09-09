Anyaország :: 2025. szeptember 9. 16:12 ::

Szijjártó: hosszú távú földgázvásárlási szerződést írtunk alá a Shell-lel

Magyarország hosszú távú földgázvásárlási szerződést ír alá a Shell energiaipari konszernnel, ami a már meglévő energiaforrások megőrzése mellett lehetővé fogja tenni újak bevonását is hazánk ellátásába - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Milánóban.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Shell európai és afrikai kereskedelemért felelős alelnökével, Bob Kijkuittal lefolytatott találkozóját követően arról számolt be, hogy ez a legnagyobb volumenű és leghosszabb távú szerződés, amelyet hazánk valaha is kötött egy nyugati beszállítóval.

Majd közölte, hogy a most aláírt megegyezés kétmilliárd köbméter földgáz vásárlásáról szól tíz év alatt 2026-tól kezdődően.

"Ez erősíti az energiaellátás biztonságát, mivel ez egy új forrás, egy új szerződés és egy új útvonal is. Ez a valódi diverzifikáció, amely nem helyettesíti a már meglévő forrásokat, hanem újakat ad hozzá a már meglévőkhöz" - fogalmazott.

Szijjártó Péter kritikus fontosságú kérdésnek nevezte az energiaellátás biztonságát, különösképpen egy tengerparttal nem rendelkező, szárazföld által körülzárt ország számára.

Hangsúlyozta, hogy nem politikai és ideológiai, hanem fizikai és földrajzi kérdésről van szó. "Minél több forrás és minél több csővezeték áll rendelkezésre, annál jobb" - vélekedett.

"Ekként a diverzifikáció számunkra nem azt jelenti, hogy már meglévő forrásokat és útvonalakat adunk fel, hanem épp ellenkezőleg, hogy új forrásokat és útvonalakat teszünk a már meglévőkhöz" - folytatta.

"Esetünkben a földgáz a nemzeti energiamix egyharmadát teszi ki. És ezért teljes mértékben ellenezzük azokat az ideológiai megközelítéseket, amelyek agresszív módon próbálnák azt kiváltani. Úgy véljük, a földgáz még hosszú ideig velünk marad, ami az energiaforrásokat illeti" - mondta.

"Földrajzi elhelyezkedésünk, a szomszédos országok infrastruktúrája és az energiapiac bizonytalansága miatt energiabiztonságunkat hosszú távú szerződésekre alapozzuk. A keleti szolgáltatókkal megkötött hosszú távú szerződések nagyon stabil alapot biztosítanak számunkra, s ezt a nagyon stabil alapot most egy nyugati partnerrel kötött hosszú távú szerződés fogja tovább erősíteni" - tette hozzá.

A miniszter végül arra is kitért, hogy a Shell épp idén száz éve jelent meg Magyarországon, és a vállalat ezen idő alatt megbízható partnernek bizonyult. Valamint rámutatott, hogy a brit-holland cég jelenleg országszerte mintegy kétszáz benzinkutat és száz elektromos töltőállomást üzemeltet.

"Kapcsolatunk a Shell-lel mindig is a bizalomra, a kölcsönös tiszteletre, az innovációra és a fenntartható növekedés iránti hosszú távú elkötelezettségre épült (…) Nagyra értékeljük e megbízható partnerséget az energiaellátás biztonságát érintő rendkívüli kihívásokkal teli körülmények között" - szögezte le.

"Készen állunk a stratégiai együttműködés további bővítésére a Shell-lel. Reméljük, hogy ez a szerződés zászlóshajóként fog szolgálni, amelyet a jövőben majd kisebb és talán nagyobb hajók is követni fognak" - összegzett.

(MTI)