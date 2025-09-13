Szolnokon szétvert egy szórakozóhelyet egy cigánybűnöző család. A Völgyi klán tagjai, akik nem mellesleg jó kapcsolatot ápolnak a város balos polgármesterével (aki nem a dühöngő cigányoktól, hanem a Mi Hazánktól félti a városát), később a közösségi médiában azzal fenyegették a magyarokat, hogy ők uralják már az egész országot. Pár nap múlva szintén Szolnokon a nyílt utcán ismét verekedés történt, majd egy buszsofőrre is rátámadtak. Bár az egész országból özönlenek a hasonló hírek, az előzmények miatt Szolnokra esett a Mi Hazánk választása, hogy erődemonstrációt tartson a rend és a közbiztonság érdekében. Hiszen Pintér két hete már oly sokszor letelt.
Élő közvetítés a menetről:
A Szolnok Hangja közvetítése a rendezvény első helyszínéről alább tekinthető vissza.