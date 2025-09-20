Anyaország :: 2025. szeptember 20. 11:59 ::

13 ezer tanár maradt le a teljesítményalapú béremelésről

Mintegy 13 ezer tankerületi intézményben dolgozó pedagógus nem kapott teljesítményalapú béremelést, aminek az egyik oka lehet, hogy 50 pont alatti eredményt értek el, vagyis a fejlesztendő teljesítményszintűek közé sorolták őket a teljesítményértékelésen - írja a Népszava.

A tankerületi központok által fenntartott iskolákban összesen 58 685 pedagógus részesül illetményemelésben idén szeptembertől az előző tanévi teljesítménye alapján - közölte a lap érdeklődésére az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központ (KK).

A 2024/2025-ös tanítási évben első alkalommal tartott teljesítményértékelés során a tankerületi intézményekben 45 357 pedagógus ért el kiemelkedő teljesítményszintet, valamint további 13 328 fő átlagos teljesítményszinttel is részesülhet a béremelésből, amire a KK lapunknak küldött tájékoztatása szerint 5,2 milliárd forint költségvetési forrást biztosított az Orbán-kormány a tankerületi központok számára.

A pedagógusok munkáját az iskolaigazgatók értékelték több, előre meghatározott szempont alapján, de a végső pontszámok meghatározásánál szubjektívebb szempontok is szerepet kaphattak. Összesen 100 pontot lehetett szerezni, kiemelkedő teljesítményűnek a 80 pontot elérők számítottak, ők havi bruttó 20 és 60 ezer forint közötti összegeket kaphatnak az igazgatók megítélése alapján. Az átlagos teljesítményűeknek (50-79 pont) maximum bruttó 20 ezer forint illetményemelés adható, de ez nem garantált.

A KK által közölt adatok azonban csak a tankerületi központok által fenntartott intézményekben dolgozó pedagógusokra vonatkoznak, de a teljesítményértékelésben minden köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló pedagógusnak részt kellett vennie, így például az önkormányzati fenntartású óvodák óvodapedagógusainak is. Részletesebb adatokat a köznevelésért felelős Belügyminisztériumtól szerettünk volna megtudni, de kérdéseinket a KK-hoz továbbították, akiknek csak a tankerületi intézményekről vannak adataik.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az állami fenntartású általános iskolákban és gimnáziumokban összesen 66 220 pedagógus dolgozott a 2024/2025-ös tanévben. A pedagógiai szakszolgálatoknál, amelyek javarészt szintén tankerületi fenntartásúak, 5555 fő dolgozott pedagógus munkakörben. Ez alapján mintegy 13 ezer, tankerületi intézményben dolgozó pedagógus nem kapott teljesítményalapú béremelést, aminek az egyik oka lehet, hogy 50 pont alatti eredményt értek el, vagyis a fejlesztendő teljesítményszintűek közé sorolták őket.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője, Nagy Erzsébet a lapnak úgy vélekedett, a teljesítményértékelés nemcsak pluszpénzt hozott egyeseknek, hanem rengeteg többletmunkát, amelyért szerinte megalázóan alacsony összegeket kaphatnak a pedagógusok. A jelenlegi rendszert továbbra is igazságtalannak tartja, mert a mostani béremelésből így sokan kimaradtak.