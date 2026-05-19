Többen meghaltak egy kaliforniai mecsetnél történt támadásban

Két támadó tüzet nyitott a kaliforniai San Diegóban egy mecsettel egybeépült iszlám központnál az ott tartózkodókra; a támadásban legkevesebb három ember meghalt - közölték helyi hatóságok hétfőn. Később arról is tájékoztattak, hogy szülői bejelentésre már a lövöldözés előtt keresték az elkövetőket, egy 17 és egy 18 éves fiatalt. A két támadó is meghalt.

Scott Wahl, San Diego rendőrfőnöke a helyi idő szerint kora este tartott második sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a lövöldözés előtt mintegy két órával az egyik tizenéves elkövető anyja bejelentést tett a rendőrségen. A nő közölte, hogy gyermeke, aki korábban öngyilkosságról beszélt, katonai terepruhába öltözve egy társával ismeretlen helyre távozott. Azt is elmondta, hogy eltűnt több, az otthonukban tartott fegyver, és az autójuk.

A 17 és 18 éves fiatalok egy mecsettel egybeépült iszlám központnál nyitottak tüzet az ott tartózkodókra. A három halálos áldozat egyike egy biztonsági őr volt. A rendőrparancsnok úgy fogalmazott, hogy a biztonsági őr fellépése életeket mentett, és neki köszönhető, hogy a támadás nem vált még tragikusabbá.

Scott Wahl hangsúlyozta, hogy a körülmények alapján gyűlöletbűncselekményként kezelik az ügyet.

A hatóság képviselője azt is közölte, hogy a támadásról szóló bejelentést követően néhány percen belül a helyszínen voltak a rendőri egységek.

A rendőrök a mecset épületén kívül bukkantak rá a három áldozatra, a két támadó holttestét pedig néhány utcányira egy autóban találták meg, halálukat az előzetes vizsgálat szerint öngyilkosság okozta.

A támadás célpontja San Diego és környéke legnagyobb mecsetje volt; a hozzáépült iszlám központban iskola működött, amelynek diákjait biztonságban evakuálták.

(MTI)