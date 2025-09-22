Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. szeptember 22. 16:32 ::

Tizenéves fiúkat molesztált egy 60 éves gyermekfelügyelő egy békési intézményben

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség másodfokú ügyészségként a büntetés helybenhagyását indítványozta annak a gyermekfelügyelőnek az ügyében, aki 13 és 15 éves fiúkat szexuálisan molesztált egy békési gyermekvédelmi intézményben.



Illusztráció: Peter Davis/Getty Images

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség azt közölte hétfőn az MTI-vel, hogy első fokon a Gyulai Törvényszék járt el az ügyben a Békés Vármegyei Főügyészség vádirata alapján.

Az elsőfokú ítélet szerint a 60 éves férfi egy Békés vármegyei gyermekvédelmi intézet lakásotthonában gyermekfelügyelőként állt alkalmazásban.

A férfi 2022-ben és 2023-ban - kihasználva, hogy feladatainak ellátásakor időnként a gyermekvédelmi központ neveltjeivel közös szobában éjszakázott - két fiúhoz is szexuálisan közeledett. Erről áldozatai csak azt követően mertek beszámolni a nevelőiknek, hogy az elkövető munkaviszonya megszűnt.

A Gyulai Törvényszék a férfit szexuális erőszak bűntette miatt 7 év 6 hónap fegyházbüntetésre és végleges hatályú eltiltásra ítélte minden olyan tevékenységtől, amely kiskorúakhoz köthető - írták.

Az elsőfokú ítélet nem jogerős, ellene az elkövető és védője jelentett be fellebbezést felmentés érdekében - tették hozzá.

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az elsőfokú ítélet megalapozott, a férfi cselekményeinek minősítése törvényes, és a büntetések sem tekinthetők eltúlzottnak, ezért az elsőfokú ítélet helybenhagyására tett indítványt.

Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik - áll a közleményben.