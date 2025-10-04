Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. október 4. 16:29 ::

Annyira fideszesen tiltották be a pécsi köcsögvonulást is, hogy eddig csak elletüntetőt vitt el a rendőrség

Hiába tiltotta be a rendőrség és a Kúria, szombaton délután egy óra után gyülekezni kezdtek az emberek a Pécsre meghirdetett „Pride”-ra. A Magyar Hang beszámolója szerint a Kossuth téren a kezdésnél néhány százan gyűltek össze, tőlük nem messze pedig ellentüntetők jelentek meg. A két tábort a rendőrség választotta el egymástól. Később ők elmentek és maradtak a buzivonulásrara érkezők. Többször is felzúgott már a „Szabad ország, szabad szerelem” és a „Mocskos Fidesz”!



Fotó: Nyéki Martin / Magyar Hang

Egy pécsi a lapnak azt mondta, hogy azért ment ki ki mert sok az LMBTQ barátja, és feléjük kívánja kimutatni a szolidaritását. Számításba vette hogy megbüntetik, de reménykedik hogy ez azért nem történik meg. A tömegben találkoztak egy borsodi politológushallgatóval is, aki szerint ez az egész kontraproduktív mert a média úgyis a szélsőségeket emeli majd ki, de azért meg akarta nézni.



Fotó: Nyéki Martin / Magyar Hang



Fotó: Nyéki Martin / Magyar Hang

A menet az eredeti két óraira tervezett induláshoz képest némi csúszással, fél három körül indult el, az útvonalat előzetesen nem árulták el. Ahogy lekanyarodtak az első utcára, egy vélhetően kamerákkal felszerelt rendőrautó várta őket. Később, a menet egy pontján a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom molinójával találták szembe magukat, amelyen a felirat: „Stop LMBTQ propaganda!”. Később a rendőrök felszólították az ellentüntetőket, hogy menjenek arrébb, ezt meg is tették, így a menet haladhatott tovább. Nem sokkal ezután, a pécsi bazilikánál is ellentüntetők várták őket, ott is a rendőrség választotta el egymástól a két tábort.

Egy ponton egy ellentüntető rohant a felvonulók felé, majd a menet elején lévő molinót kezdte ütni, agresszívan viselkedett. A rendőrök leteperték a földre és elvitték.



Fotó: Nyéki Martin / Magyar Hang



A Mi Hazánk és a CitizenGo Normalitás menete; Pécsett, 2025. október 4-én (fotó: Nyéki Martin / Magyar Hang)

Közel sem mindenki ért azonban egyet a városban a rendezvénnyel: 11 órától a CitizenGo szervezésében több száz ellentüntető vonult fel a városban. Közülük Varga Tamás, helyi mi hazánkos önkormányzati képviselő beszámolója szerint nagyjából a fele résztvevő a pártjához köthető, de más nemzeti szervezetek is tisztességes létszámmal képviseltették magukat. A felvonulást imával zárták. Varga Tamás, azt mondta, hogy nem akarják erőszakkal meggátolni a felvonulást, „az a rendőrség dolga”.



Persze ezúttal sem a ratyik ellen léptek fel (fotó: Nyéki Martin / Magyar Hang)



Fotó: Magyar Jelen

Többen vannak, mint tavaly

A Magyar Jelen helyi forrásai a deviáns magamutogatás résztvevőit 1000 és 2000 közé becsülik, ami az első, tízezres nagyságrendű pécsi rendezvényhez képest elhanyagolható létszám, azonban a tavalyi, néhány száz fős eseményhez képest jelentős növekedés – ezt minden bizonnyal a kormány impotens tiltási próbálkozásának tudhatjuk be.

Pénteken Varga Tamás szerint húsz busszal érkeztek külföldiek (például Lengyelországból) és budapestiek, pécsiek alig vannak kint a felvonuláson.

Az importált homoszexuálisok a tömeg több mint felét teszik ki.

A normalitáspárti ellentüntetők az imát követően Tineke Strik holland európai parlamenti képviselő sajtótájékoztatójához vonultak, ahol szóváltásba elegyedtek a Magyarország ellen jelentéseket készítő, liberálglobalista, zöldpárti politikussal, illetve Tordai Bence korábbi párbeszédes botrányhőssel.



Szemben Tordai Bence, háttal Nagy Attila és Kemenár Zoltán, a Mi Hazánk politikusai (fotó: Magyar Jelen)

Tineke Strikhez Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője intézett kérdést, melyben afelől érdeklődött, hogy miért segítenek egy jogellenes tüntetésnek.

A válasz az volt, hogy „a szerelem szabadsága mindenkit megillet”.

Erre azt felelte a jogász, hogy „önök a jogállamiságot kérik számon Magyarországon, miközben önök nem tisztelik a jogot”.

Varga Tamás a HVG-nek adott nyilatkozatában kifejtette, hogy ha a törvényeinket nem tartjuk be, akkor ennyi erővel ő hétfőn elmehetne kirabolni az OTP-t. A riporter azzal vádolta, hogy összemossa a dolgokat, mire ő azt felelte, hogy nem mossa össze, de a törvényeket be kell tartani, mert különben szétesik az állam.

Ez az államnak az aláásása, amit a nyugati liberálglobalista háttérhatalom akar

– nyilatkozta.

Végül a holland politikus sajtótájékoztatóját nem tudták befejezni az összeszólalkozások miatt, Tordai Bence pedig gyerekes frusztrációját úgy próbálta levezetni, hogy szamárfület mutatott Gaudi-Nagy Tamásnak – ezt a gesztust természetesen visszakapta.

A „ rend ” őrség fedezi a deviánsokat

Gaudi-Nagy Tamás felhívta a figyelmet, hogy a rendőrségnek fel oszlatni ezt a jogellenes tiltakozást, ők viszont azt felelték, hogy nem lehet, mert be van jelentve. Mint ismert, a tüntetés útvonalát vadkár elleni demonstráció néven foglalták le.

Az aberráltkodás résztvevőinek bűnét súlyosbítja, hogy iskoláskorú gyermekeket is kivittek felvonulni, holott ez kimeríti a kiskorú veszélyeztetésének fogalmát.

Az ügyben számos pécsi polgár is kifejezte elégedetlenségét. A rendőrség ebben az esetben azt ígérte, intézkedni fog.

Varga Tamás, a Mi Hazánk politikusa végül megköszönte a Nemzeti Jogvédő Szolgálat és az összes megjelenő hazafias szervezet részvételét.

Együtt sikerült elérniük többek közt azt is, hogy nem Pécs szakrális központja, a Szent István tér felé vonulnak a szivárványosak, hanem útvonaluk módosítására kényszerültek, így a dóm előtt nem valósulhat meg a tervezett „homoszexuális házasságkötés”.

Pécs liberálglobalista polgármestere, Péterffy Attila is megjelent a betiltott Pride-on.



Fotó: Magyar Jelen

HVIM: 15 perc normalitás

A HVIM-vezetőség közleménye: