Anyaország, Külföld :: 2025. október 5. 09:25 ::

Azért erre számítani lehetett: zsidó nagykövetet küld hazánkba a Trump-adminisztráció

Benjamin Landa üzletembert jelöli az Egyesült Államok budapesti nagykövetének Donald Trump – írja a Népszava a HVG és a Belaaz zsidó hírportál cikke alapján.

E szerint az üzletember intenzíven lobbizott a tisztségért, az Ovális Irodában tárgyalhatott az amerikai elnökkel, aki már meg is hallgatta a korábbi tanácsadója, Roger Stone ajánlásával. Ebből a tárgyalásból jelölés lett, a The Washington Post adatbázisa szerint Benjamin Landát hivatalosan két napja, 2025. október 2-án jelölték a budapesti nagykövetnek a szenátus külügyi bizottságában, amely meghallgatás után hagyja jóvá a nagyköveti kinevezést – olvashatjuk.



Forrás: Pinterest

Benjamin Landa befolyásos ortodox zsidó üzletember. New Yorkban született, társalapítója és elnök-vezérigazgatója a SentosaCare LLC nevű cégnek, amely idősotthonokat tart fenn. Bryan Leib külpolitikai elemző, akit David Cornstein és Nancy Goodman Brinker korábbi nagykövet mellett sokáig esélyes volt a a pozícióra, tweetben gratulált neki a jelöléshez.

Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségét ideiglenes ügyvivő, Robert Palladino vezeti azóta, hogy Joe Biden távozásával egy időben lemondott a tisztségről az előző nagykövet, David Pressman.