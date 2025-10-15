Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. október 15. 22:30 ::

Kerepesi polgármester a drogügyi kormánybiztosnak: este beindul a Walking Dead

Felindultan jelentkezett be szerdán egy Facebook-videóban Gyuricza László, Kerepes polgármestere, amelyben üzent Horváth László drogügyi kormánybiztosnak is.

A településvezető elmondta, a Holland utcában ígéretének megfelelően telepítenek három fekvőrendőrt, mert „a szomszéd utcában van egy szegregátum, és az ottani lakók egy részének gyakorlatilag engedélyezett a jogosítvány nélküli, vadállat módi közlekedés.”

Hozzátette, „mivel rendőr nincs, rendőri ellenőrzés nincs, nincs kontroll, így fizikai akadályokkal tudjuk csökkenteni a brutális sebességüket, életveszélyes közlekedésüket.”

Aztán témát váltva Horváth László kormánybiztosnak fogalmazott meg egy üzenetet.

Ha szeretne a valóságból tájékozódni, és nem csak a rendőrségi statisztikákból, akkor nagyon szívesen látom egy kávéra és egy szigorúan zárt ajtók mögötti beszélgetésre a valóságról. Az a helyzet van, mint két évvel ezelőtt, tehát este beindul a Walking Dead, itt néhányan rettenetesen jól keresnek ebből, mi meg boldogok vagyunk, rendőr meg sehol.

(24 nyomán)