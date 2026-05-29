2026. május 29. 23:04

Horvátországból is szerezhetett be Kalasnyikovokat egy Salerno környékén működő bűnszervezet

Horvátországi fegyverbeszerzési szál is felmerült abban az olaszországi bűnügyben, amelyben a hatóságok 23 emberrel szemben intézkedtek egy nemzetközi bűnszervezet felszámolására irányuló akcióban - közölte pénteken a horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség (USKOK).

Az olasz hatóságok hétfőn Salerno térségében csaptak le a feltételezett bűnszervezet tagjaira. A gyanú szerint a csoport kábítószer- és illegális fegyverkereskedelemmel, embercsempészettel és zsarolással is foglalkozott. A 23 gyanúsított közül 19-en előzetes letartóztatásba kerültek, négy emberrel szemben házi őrizetet rendeltek el.

Az ügy horvát vonatkozása miatt az olasz hatóságok az USKOK-kal, a Zágráb megyei ügyészséggel és az Eurojust koordinációjával működtek együtt. A nyomozás során azonosítottak egy horvát állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy fegyvereket szerzett be és juttatott el Olaszországba. Ellene európai elfogatóparancsot adtak ki. A horvát sajtó szerint a férfit Zágrábban fogták el. A gyanú szerint az általa biztosított fegyverek között Kalasnyikov típusú gépkarabélyok is voltak.

Az olasz és horvát hatóságok korábban már feltartóztattak egy Olaszországba tartó járművet is, amelyben több lőfegyvert és nagy mennyiségű lőszert találtak. A fegyvereket 2024 áprilisában, az olasz-szlovén határ átlépése után, Gorizia térségében foglalták le.

Az olasz nyomozás másik fontos megállapítása szerint a bűnszervezet feltételezett vezetője büntetés-végrehajtási intézetből is irányította a csoportot. A hatóságok szerint mobiltelefonon keresztül adott utasításokat szabadlábon lévő társainak, egyebek mellett vállalkozók megzsarolására, erőszakos cselekmények végrehajtására és a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos viták rendezésére.

A nyomozás adatai szerint a csoport Sarno és Scafati térségében működött, fő tevékenysége pedig a kábítószer-kereskedelem volt. A hatóságok több száz kilogramm kokain forgalmazását, valamint egy mintegy 80 kilogrammos hasisszállítmány lefoglalását kapcsolják az ügyhöz.

Az olasz hatóságok folytatják az eljárást. A gyanúsítottak büntetőjogi felelősségéről bíróság dönt.

(MTI)