Huszonnégy határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

Huszonnégy határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken és szombaton kilenc-kilenc, vasárnap öt jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Az elmúlt héten az ország területén 52 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - október 13-tól 19-ig - a feltartóztatottak száma 46 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében négy határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult - derül ki a rendőrségi összesítésből.