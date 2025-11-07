Anyaország :: 2025. november 7. 11:17 ::

Helyettes államtitkárt mentettek fel

Megjelent a Magyar Közlönyben Orbán Viktor határozata. A miniszterelnök Lantos Csaba energiaügyi miniszter javaslatára azonnali hatállyal felmentette Nagy Mártát, a tárca körforgásos gazdaságért felelős helyettes államtitkárát. A jogász 2001-től a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban dolgozott különböző vezetői posztokon, 2010-ben került át a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumba, majd az Igazságügyi Minisztériumba, ahonnan 2023-ban igazolt át az Energiaügyi Minisztériumba.

Szokatlan személyügyi hír jelent meg a Hivatalos Értesítőben is. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter visszamenőleges hatállyal (2025. október 18-tól) Hollósy Andrást nevezte ki a Miskolc és térsége területi kohéziójának erősítéséért felelős miniszteri biztossá. Egyebek mellett neki kell javaslatokat megfogalmaznia a Bükk Városa Program megvalósításával kapcsolatban. Ez Miskolc átfogó fejlesztési terve.

A várost tavaly óta a Pont Mi Lokálpatrióták Egyesülete és a Fidesz-KDNP színeiben induló Tóth-Szántai József irányítja. A polgármester helyett azonban egyik alpolgármestere, Hollósy András (Pont Mi és Fidesz-KDNP) kapta a feladatot, hogy az érintett kormányzati szervekkel, gazdasági szereplőkkel, társadalmi szervezetekkel együttműködve javaslatokat fogalmazzon meg Miskolc és térségét illetően a területi kohézió erősítését szolgáló együttműködésre.

Az alpolgármester miniszteri biztosként nem kap külön díjazást, juttatást, titkárságot, munkáját Navracsics Tibor irányítja. A miniszter korábban Győrt helyezte fideszes gyámság alá, ám ott ellenzéki a polgármester.

