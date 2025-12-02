Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. december 2. 16:48 ::

Betondarabbal tört fel autókat egy visszaeső cigánybűnöző Kunmadarason

November 22-én délután Kunmadarason, a kultúrház környékén egy helyi férfi betondarabbal bezúzta egy parkoló jármű ablakát. Semmit nem vitt a gépkocsiból, de a rongálással 300 ezer forint kárt okozott.

A 33 éves tettes ekkor egy másik autó ablakát is betörte, és kiemelte a tulajdonos táskáját, amiben személyes iratok és 200 ezer forint volt.

Másnap egy kunmadarasi üzlet külső áramforrásának kapcsolószekrényét rongálta meg, amivel áramkimaradást okozott. Bejutott a boltba, lefeszítette a rácsot és betörte az ablakot, majd az irodai páncélszekrényt próbálta kinyitni, sikertelenül. A rongálási kár itt is tetemes, 400 ezer forintra rúg.

A bűnügyesek kamerafelvétel és adatgyűjtés alapján azonosították a tettest, elfogták és előállították a rendőrkapitányságra. Többrendbeli lopást róttak a terhére.

A nyomozók őrizetbe vették a vagyon elleni bűncselekmények miatt büntetett előéletű gyanúsítottat, és kezdeményezték letartóztatását - közölték a Police.hu-n.