Anyaország :: 2026. április 17. 10:49 ::

Június után is folytatná a döglődést a DK

Júniusban tisztújítást tart a Demokratikus Koalíció - közölte a párt közleményben az MTI-vel pénteken.

A parlamenti választást követően Dobrev Klára, a párt elnöke és a DK elnöksége lemondott, így vállalva felelősséget a kudarcért. A Demokratikus Koalíció azonban tovább működik - írták.

A DK elnökét, ahogy korábban is, a teljes párttagság választja meg online szavazáson, amelyet június 3-7. között rendeznek. Az alelnököket és elnökségi tagokat június 13-án választja meg a párt kongresszusa, a lemondott elnök és az elnökség a tisztújításig ügyvezetőként dolgozik - tudatták.