A DK-s kötődésű IDEA szerint a szokásos Tisza, a Fidesz és a Mi Hazánk mellett a kedvenceik is bejutnak

A 2026-os parlamenti választási kampány előrehaladtával sem csökken a Tisza Párt előnye a kormánypártok előtt. Magyar Péter pártjának a teljes népesség körében 8, a biztos szavazó, pártot választani tudók között pedig 10 százalékponttal van több szavazója, mint a Fidesz–KDNP-nek, írja az IDEA Intézet a február elején végzett országosan reprezentatív, kérdőíves felmérésére hivatkozva.

Hozzátették, hogy az elmúlt hetekben sokan találtak pártot maguknak, és ebből a kisebb pártok is profitálhattak. Ha február elején parlamenti választásokra került volna sor, úgy

négypárti parlament jöhetett volna létre, mivel a DK és a Mi Hazánk is elérte volna a parlamenti frakció alapításhoz szükséges 5 százalékos támogatottsági szintet.

Az elmúlt egy hónapban a TISZA és Fidesz–KDNP támogatottsága lényegében nem változott. Ha most vasárnap tartottak volna parlamenti választásokat Magyarországon, a felnőtt népesség több mint egyharmada szavazott volna a TISZA Párt (36 százalék) és bő egynegyede a Fidesz–KDNP (28 százalék) listájára.

A két párton kívül jelenleg további háromnak mérhető a támogatottsága: február elején a felnőtt népesség 4-4 százaléka adta volna le a voksát a DK-ra, illetve a Mi Hazánkra, míg az MKKP-re 3 százalékuk szavazott volna. A „nem tudom/nem válaszolok” tábora 3 százalékponttal csökkent.



Kép: IDEA Intézet

Február elején a biztos szavazó, pártot választani tudók majdnem fele (48 százalék) Magyar Péter pártjára szavazott volna, miközben a Fidesz–KDNP-re 38 százalékuk. Az előző hónapokhoz képest viszont jelentős változás, hogy a februári eredmények ezúttal, hosszú idő óta először, nem hárompárti, hanem négypárti parlament létrejöttét valószínűsítik. A DK támogatottsága az előző hónapokhoz hasonlóan februárban is elérte az 5 százalékos szintet, emellett a Mi Hazánk is tudott erősödni az utóbbi időszakban, így 2025 nyara óta először e párt támogatottsága is elérte újra az 5 százalékos parlamenti küszöbértéket.

Módszertan:

Az IDEA Intézet a kutatás adatait 2026. január 31. és 2026. február 6-a között vette fel online kitölthető kérdőív segítségével. A vizsgálat végeredménye reprezentatív az ország felnőtt népességére iskolai végzettség, életkor, nem, településtípus és régió tekintetében. A teljes magyar weben és a közösségi médiában történő adatfelvétel lekérdező szoftverrel, önkitöltős online kérdőíven keresztül (CAWI) történt. Súlyozás során a különböző internet- és közösségioldal-felhasználási szokások kontrollálásra kerülnek, kiegészítve ezzel a reprezentativitást biztosító súlyozási eljárásokat. A 1500 fős minta hibahatára az alapmegoszlások esetében legfeljebb ±2,3 százalékpont.