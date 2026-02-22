Anyaország, Extra :: 2026. február 22. 17:00 ::

Kommunista Elvisnek írt alá Schiffer

Bár sorban érkeznek a hírek arról, hogy a baloldal gyakorlatilag már nem is létezik Magyarországon – ennek egyik ékes példája az MSZP hanyatlása –, azért vannak, akik nem szeretnék elengedni ezt az ideológiát, és a 2026-os országgyűlési választáson próbálnak baloldali hangokat juttatni a parlamentbe. Ilyen például a Magyar Kétfarkú Kutya Párt – akiknek erre talán a legnagyobb az esélyük jelenleg –, de nem szabad megfeledkezni a Dobrev Klára vezette DK-ról sem.

Viszont rajtuk kívül is vannak még indulók. Vagy ha nem is indulók, olyanok, akik a frissen indult kampányidőszakban megpróbálják összegyűjteni a szükséges 500 ajánlást. Ilyen a Szolidaritás és a Magyar Munkáspárt, akiknél ugyan nem lehetett akkora sorokat látni, mint a Tisza és a Fidesz standjainál, de egy említésre méltó közszereplő azért csak feltűnt náluk is.

Schiffer András ugyanis büszkén közzétette, hogy aláírásával támogatta a Szolidaritás és a Magyar Munkáspárt jelöltjét.

Minderre a Budapest 02. oevk-ban került sor, és magyarázatképpen annyit írt Schiffer, hogy „április 12-én legyen választható baloldali alternatíva!”

(Index nyomán)