Anyaország :: 2026. február 24. 08:49 ::

Másfél milliárd forintot kaszált néhány Mol-vezető, amikor leállt a Barátság kőolajvezeték

Bennfentes kereskedés gyanújával fordult a jegybankhoz a tőzsdei kisbefektetőket képviselő szövetség. Azt valószínűsítik, hogy a Mol Nyrt. néhány vezetője jogszerűtlenül kereshetett az olajrészvények eladásán, miközben hallgattak arról, hogy leállt az orosz kőolaj szállítása a Barátság vezetéken, írja a 24.



Járai Zsigmond az Országház felsőházi termében 2025. november 10-én (fotó: Máthé Zoltán / MTI)

Négy Mol-vezető összesen mintegy másfél milliárd forintért adott el Mol-részvényeket január vége óta. Az olajtársaság az egyenként százmilliós nagyságrendű üzleteket a tőzsdei cégek vezető állású személyekre vonatkozó, az átláthatóságot szolgáló előírásainak megfelelően januárban és februárban közzétette a tőzsde honlapján.

Január 27-én Székely Ákos pénzügyi vezérigazgató-helyettes 29 852 darab Mol-részvényt adott el 3978 forint/darab átlagáron, ebből 118 751 256 forint bevétele származott.

A január 29-i közzététel szerint Ratatics Péter, a fogyasztói szolgáltatások ügyvezető igazgatója január 26-án 52 795 darab részvényt adott el 3820 forint/darab átlagáron, ebből 201 676 900 forint bevételre tett szert.

Február 5-én Anthony Radev, a Mol Nyrt. igazgatósági tagja 160 072 darab Mol-részvényt adott el 4013 forintos átlagáron, amiből 642 368 936 forint bevétele lett.

Február 6-án Járai Zsigmond igazgatósági tag 150 620 darab Mol-részvényt értékesített 4016 forint/darab átlagáron, ez 604 889 920 forint bevételt hozott neki.

Járai Zsigmond volt a legügyesebb

A Mol-vezetők elég jó üzletet csináltak, azt is mondhatnánk, hogy az elmúlt öt évben nem tudtak volna ennél jobban kiszállni.

A részvényárfolyam az előző öt évben alig ment 3000 forint fölé, az idén januárban azonban kilőttek a Mol-papírok, és február 4-én 4128 forinttal történelmi csúcsra értek.

A négy Mol-vezető közül a legalacsonyabb átlagáron eladó is 3820 forintot kasszírozott részvényenként, a legügyesebb, az első Orbán-kormány pénzügyminisztere Járai Zsigmond és a magyar üzleti élet egyik legbefolyásosabb szereplőjeként számon tartott Anthony Radev – a Budapesti Corvinus Egyetem korábbi elnöke – pedig 4000 forint felett, a csúcs közelében tudott kiszállni.

A bevételek értékeléséhez tegyük hozzá, hogy a Mol-vezetők részvényjuttatási program keretében óriási pakettekhez jutnak, január közepén például Hernádi Zsolt Mol-vezér 178 886 darab részvényt kapott ellenérték nélkül. 4000 forintos árfolyammal számolva ez több mint 700 millió forintos csomag. Azóta egyébként gyengült az árfolyam, február 12-én még 3800 forint közelében volt, ám azóta 3500 forint közelébe csúszott.

A vezetők részvényeladása tehát optimális időben történt. A rendkívüli közzétételek éppen azután jelentek meg a Mol tőzsdei honlapján, hogy az orosz olajat Ukrajnán keresztül szállító Barátság kőolajvezeték megrongálódott, ám még az előtt, hogy közlemény jelent volna meg a szállítás leállásáról.